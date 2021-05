Come scegliere la rubinetteria per il bagno: 4 consigli da non perdere

Arredare il bagno è un momento di vero piacere per chi ama l’interior design. I motivi sono presto spiegati: parliamo di una stanza legata a momenti di relax, che viene progettata nel dettaglio giocando con i colori che si amano di più e dando spazio alla creatività con accessori e complementi.

Tutto questo è importantissimo, ma non dobbiamo mai dimenticare anche la centralità di dettagli come la rubinetteria. Se sei qui, significa che vuoi fare qualcosa di più in merito e che sei alla ricerca di consigli per sceglierla al meglio.

Perfetto! Nelle prossime righe di questo articolo, puoi trovare ben quattro dritte incentrate su questo aspetto.

Prendi in considerazione le proposte di diversi brand

Quando si parla di arredamento, è facile innamorarsi di un brand e di fissarsi con i suoi prodotti. Ecco, questo è sbagliato! Nel momento in cui si inizia la ricerca della rubinetteria perfetta – ma anche in tanti altri casi – è opportuno prendere in considerazione le proposte di diversi brand.

Non ci sono particolari problemi al proposito! Basta aprire internet e si trovano miriadi di alternative. Aziende come Nobili rubinetteria – ma anche tante altre realtà – sono infatti presenti online con siti di ottima qualità!

Miscelatori, alla scoperta delle tipologie

Nel momento in cui ci si trova davanti alla necessità di scegliere la rubinetteria per il bagno, un doveroso focus deve essere dedicato ai miscelatori. La prima cosa da dire in merito è che esistono diverse tipologie di soluzioni in commercio. Ecco le principali:

Miscelatore bicomando

Miscelatore monocomando

Miscelatore termostatico

La prima opzione è la più datata in assoluto. Cosa dire invece del miscelatore monocomando? Che si tratta della soluzione più moderna in assoluto. Il suo principale pregio è la praticità: per azionarlo, infatti, è sufficiente una sola mano.

Per quel che concerne invece il miscelatore termostatico, invece, si ha che fare con una soluzione perfetta per chi ha intenzione di tenere sotto controllo al meglio la temperatura dell’acqua.

Quando si parla di quest’ultima alternativa, si ha a che fare con una soluzione raccomandata nelle situazioni in cui si ha una particolare sensibilità verso la problematica ambientale.

Lavandino (e non solo): come scegliere i rubinetti della doccia

Nel momento in cui ci si sofferma sulla rubinetteria del bagno, il primo pensiero corre al lavandino. Ovviamente non è l’unico elemento da considerare! Cosa dire, per esempio, della rubinetteria per l’eventuale doccia? Sono diversi gli interrogativi sui quali focalizzarsi. Tra questi, rientra la distinzione tra i sistemi da incasso e i sistemi esterni.

I primi sono oggettivamente più gradevoli dal punto di vista estetico e il motivo è molto semplice: sono piacevolmente essenziali, contraddistinti da meravigliose linee minimal. Hanno però un contro. Quale di preciso? Il fatto di essere vincolati alla marca. I miscelatori esterni, invece, sono più semplici da gestire quando si ha a che fare con eventuali cambi.

Chiariti questi aspetti, è doveroso rammentare che la doccia può essere personalizzata con faretti a LED scelti tenendo conto di indicazioni legate alla cromoterapia, una disciplina che aiuta tantissimo a rilassarsi nei momenti dedicati all’igiene persona

Rubinetteria per la vasca, ecco cosa sapere

Siamo arrivati a parlare delle dritte per chi vuole scegliere la rubinetteria per la vasca. Come nel caso sopra specificato, esistono tre tipologie di miscelatori. Un ulteriore aspetto da considerare riguarda la presenza di colonne doccia con il soffione e di doccette manuali che, grazie a un flessibile, sono collegate al miscelatore.

La seconda delle due soluzioni elencate è oggettivamente più pratica e, in generale, rappresenta un’opzione utile da prendere in esame nelle situazioni in cui si deve arredare un bagno piccolo. (nota stampa)