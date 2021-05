Cosimo di Manfredonia, in servizio al Policlinico di Milano: “Ecco un regalo meraviglioso di un paziente”

Oggi è il nostro giorno, oggi si festeggia la nostra Giornata…oggi è la Giornata Internazionale dell’Infermiere…

Carissimi colleghi Infermieri vi giro questo splendido regalo ricevuto da un paziente…

“Vi ho riconosciuti attraverso gli occhi, non sentivo le vostre voci, leggevo i vostri nomi scritti a pennarello sui camici, ma il frastuono e la paura non mi rendevano lucido, una condizione per me assurda. Eppure i vostri occhi mi hanno guidato attraverso un mondo che non avrei mai pensato esistesse e, giorno dopo giorno vi ho imparato a conoscere; ognuno straordinario e unico. Credo che questa esperienza resterà in me per sempre, come un segno della vita che può improvvisamente cambiare. E con l’esperienza mi rimarrà la gioia di avervi incontrato e la ricchezza che mi avete donato: i vostri occhi mi resteranno dentro per sempre…” Ho voluto realizzare questo poster che dedico a tutti gli infermieri.

Il poster, che ritrae gli occhi, è dedicato a tutto il personale medico e infermieristico che ogni giorno, in modo straordinario, con un altissimo livello professionale, ha saputo portarmi fino alla totale guarigione. Credo che ringraziare non sia sufficiente, la loro professionalità, la loro umanità e il loro coraggio meriterebbero molto di più di un semplice grazie. A loro andrà per sempre il mio rispetto e il mio affetto.”

Cosimo, Infermiere del Policlinico di Milano