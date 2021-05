I Popolari pugliesi a Landella: “Sii coerente, lascia il Palazzo”

“Ci chiediamo quanto debba durare questa lenta agonia che il sindaco Landella ha deciso di imporre nella massima Assise cittadina, mettendo in ginocchio gli abitanti di Foggia davanti alla sua incapacità di capire che il gioco democratico non può essere offeso con atteggiamenti di protervia che non hanno precedenti nella storia. Quest’Amministrazione fallimentare, piena di ombre, di inchieste giudiziarie, di inquisiti, intrisa di vicende di bassissimo profilo morale, deve andare a casa, deve lasciare il Palazzo. Non ci sono altre strade”.

“I Popolari Pugliesi – prosegue la nota- per una ennesima volta ribadiscono la propria posizione politica sulla quale – dice il coordinatore Rino de Martino – non si può più continuare a cincischiare perché la Città è stanca, mortificata, delusa, disorientata per quel che è accaduto e per ciò potrebbe ancora accadere.

Le forze politiche di maggioranza sono consapevoli che non è più possibile mantenere questo stato di cose. Un dato che apprezziamo – dichiara de Martino – perché denota una presa di coscienza chiara.

“Ma non è possibile ritenere le surroga dei consiglieri dimissionari un atto dovuto e non assumere, al contempo, un altro atto, doloroso ma doveroso, quello di staccare la spina ad un Governo che ha spinto la città nel buio più profondo, sporcando l’immagine civica per una serie di vicende scellerate che, già in parte, la Magistratura ha censurato senza se e senza ma.

Se il temporeggiamento di Landella dovesse preludere il ritiro delle dimissioni, come taluni sostengono, il sindaco Franco Landella sarebbe nudo come il Re nella celebre fiaba: vestito di vestiti inesistenti, spogliato del suo flebile potere, convinto di voler restare sino alla fine che condurrebbe la città nel fango”.

“Se i partiti hanno fatto venir meno il proprio sostegno – conclude de Martino – ora tocca ai Consiglieri rigenerare la politica con l’assunzione di precise responsabilità per cercare di arginare posizionamenti che andrebbero subito in caduta libera, come dimostra la mancata partecipazione degli eletti alle ultime sedute del Consiglio.

Vanno, infine, restituiti al mittente gli inviti inopportuni di alcuni assessori di fresca nomina, protesi a voler agitare questioni di necessità prevalenti sul piano politico che non possono appartenere a chi non è un eletto e che la legge confina al mero ruolo di collaboratore del sindaco, di un Sindaco che peraltro non c’è più”.