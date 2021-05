“In viaggio tra asteroidi e comete”, libro di Piazzolla e Cevolani sulla vita oltre la terra

“Dopo la conquista dell’uomo dello spazio circumterrestre, oggi popolato da costellazioni di satelliti, e le diverse sonde lanciate oltre i grandi pianeti gassosi, gli obiettivi più immediati delle missioni spaziali sono Marte e alcuni asteroidi e comete, disseminate nel nostro Sistema Solare”.

Così gli autori Piazzolla e Cevolani introducono il volume “In viaggio fra asteroidi e comete”, che narra i viaggi interplanetari compiuti dall’umanità con sonde automatiche, alla ricerca di tracce di vita al di fuori della Terra. “In un futuro non lontano- scrivono- le sonde ci permetteranno di estrarre e sfruttare le risorse esistenti soprattutto nei corpi minori, come gli asteroidi del tipo NEO (Near Earth Objects). Un’avventura iniziata qualche decade fa con le sonde Voyager che, dopo aver oltrepassato l’eliopausa, hanno intrapreso un viaggio che le porterà verso l’ignoto”.

“In viaggio tra asteroidi e comete” è il primo libro di Antonio Piazzolla, giornalista, e di Giordano Cevolani, geofisico, responsabile per diversi anni dell’area di ricerca del CNR di Bologna.

Il volume si propone come una guida per avvicinare il lettore ai viaggi interstellari, cui l’uomo si è addentrato da un ventennio a questa parte, mediante l’impiego di sonde senza equipaggio: questa branca dell’esplorazione spaziale ci permetterà di comprendere meglio il nostro Sistema Solare e indagare circa le origini della vita al di fuori della Terra.

Il libro riporta anche alcune interviste di Antonio Piazzolla a scienziati di rilievo, come Alan Stern, astronomo NASA e principal investigator della sonda New Horizons (indicato per due volte dal TIME come una delle persone più influenti del mondo) e Amalia Ercoli-Finzi, prima donna italiana a laurearsi in Ingegneria Aerospaziale e principal investigator della trivella a bordo di Philae, il lander della sonda europea Rosetta.

Giordano Cevolani, geofisico e planetologo è stato responsabile per molti anni dell’Area della Ricerca del CNR a Bologna. Ha partecipato alle ricerche in Antartide. Nel 1996 gli hanno dedicato un asteroide (6069 Cevolani) per gli studi sull’atmosfera terrestre e i corpi minori del sistema solare. Ha al suo attivo più di 200 pubblicazioni e una decina di saggi.

Antonio Pio Piazzolla, giornalista da sempre appassionato di scienza e astronomia ha intervistato diversi personaggi del panorama scienti co. È caporedattore di Close-up Engineering. Scrive su Forbes.it e ha collaborato con l’Espresso, Il Messaggero, BBC Scienze Italia, Business Insider Italia e come redattore di Le Stelle, rivista di divulgazione astronomica. Direttore della testata giornalistica lagoleada.it e vincitore del Premio “Giancarlo Dosi” (2016).

