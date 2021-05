Foggia, 12 maggio 2021. La passeggiata di Stato Quotidiano tra i quartieri foggiani continua, sottolineandone aspetti positivi e criticità, ascoltando sempre la voce dei cittadini. Dopo aver trattato due zone importanti come Piazza Mercato ed il rione Candelaro, poniamo l’attenzione sul quartiere ferrovia, qualche tempo fa denominato “salotto buono” della città e sulla Villa Comunale.

La zona nei pressi della stazione ferroviaria è sempre stata un ottimo biglietto da visita per il capoluogo dauno, con delle radici storiche molto profonde. Infatti era gremito di centri socio-culturali, servizi, negozi e studi professionali, nonché di importanti palazzi storici nei pressi dello spazioso e alberato Viale XXIV Maggio.

Un vero e proprio polo economico e culturale per i foggiani, ma anche un valido esempio di stile e decoro urbano. Presente nel rione anche una delle chiese più importanti della città, Santa Maria della Croce, una volta centro degli Orionini, membri della congregazione clericale fondata da San Luigi Orione.

Questi ultimi si dedicano all’apostolato della carità tra i giovani (specialmente presso parrocchie, oratori e centri giovanili), i poveri e i lavoratori al fine di promuovere l’amore per Gesù, la Chiesa e il Papa.

La loro presenza nel quartiere è sempre stata fondamentale, molto preziosa, soprattutto per il modo in cui si relazionavano con le realtà presenti in zona. La stazione della città era una delle più trafficate della rete pugliese, imponente, importante, considerata un punto di snodo centrale nel Sud Italia, per volume di traffico, merci e passeggeri. Nel 1943 la città di Foggia fu bombardata dagli alleati proprio a causa della posizione geograficamente strategica occupata dalla stazione. Inaugurata nel 1864, il fabbricato viaggiatori fu ricostruito dopo le distruzioni belliche nel 1951, su progetto dell’arch. Roberto Narducci, riproponendo alcuni elementi architettonici utilizzati da lui stesso nella realizzazione della stazione di Roma Ostiense.

Impossibile dimenticare, inoltre, i numerosi cinema/teatro storici della zona, soprattutto il Cicolella e l’Ariston, gestiti dal compianto Don Paolo Cicolella, i più importanti della città. Nella zona sorge anche la storica villa comunale “Karol Wojtyla”, con radici risalenti al 1820, quando l’intendente di Capitanata Nicola Intonti (prefetto del tempo) affidò agli ingegneri Luigi Oberty e Camillo De Tommaso l’incarico di realizzare un grande giardino pubblico, per offrire alla gente un luogo di svago, riposo e ricreazione.

Negli anni successivi ci saranno molti interventi migliorativi di quest’opera elegante e monumentale.

La Seconda Guerra mondiale segnerà molto l’assetto originale dei giardini pubblici: il pronao risultò pesantemente colpito, diverse fontane distrutte, la vegetazione diradata. L’aspetto attuale della villa è il risultato della ricostruzione del 1950, fino ad arrivare all’importante restyling del 2002. Oggi purtroppo questa storia è molto lontana, la zona ferrovia resta sempre centrale, importante, anche se mancano i servizi di una volta e i negozi più alla moda. Resta solo un ricordo di quelle vetrine della città che tutti amavano visitare. Il parco urbano non è più un luogo per famiglie, non è sicuro come una volta. Spesso i comitati di quartiere e le associazioni (tra le più significative ricordiamo Amici del Viale) lamentano disservizi, risse, bivacco, senso di scarsa sicurezza.

Ma cosa si può fare per riqualificare una zona con una storia così importante? Come cercare di far tornare ai fasti di un tempo uno dei punti di riferimento dei foggiani? Il Quartiere Ferrovia merita sicuramente più rispetto e attenzione di quanto mostrato fino ad oggi. Serve un confronto positivo, sono i residenti a chiederlo a gran voce. Sembra che l’unica strada percorribile dalle istituzioni possa essere quella di confrontarsi con la cittadinanza, gruppi e associazioni, per cercare di trovare delle soluzioni durevoli nel tempo e sviluppare dei progetti comuni, delle iniziative valide e costruttive.

Ne è convinto l’avv.Mariella, presidente dell’associazione Populus, insieme ai cittadini che credono ancora nel riscatto e nella valorizzazione di una delle zone che era tra quelle più amate della nostra città.

(Immagini storiche per gentile concessione di Alberto Mangano, dal Sito Web: manganofoggia.it)

A cura di Gianluigi Cutillo, Foggia 12 maggio 2021