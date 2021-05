Risarcimento danni in caso di Sinistro Mortale

Molti cittadini stranieri i cui parenti sono vittime di sinistri mortali in Italia sono preoccupati da quanto stabilito dalle leggi italiane in tema di risarcimento danni.

Il timore dei più e di non aver diritto ad alcuna tutela e/o risarcimento, in quanto cittadini di un altro Paese. Timore lecito, considerato l’atteggiamento di numerose compagnie assicurative che provano a quantificare il danno sulla base delle diverse condizioni socio-economiche del Paese da cui proviene la vittima del sinistro. Secondo la Corte di Cassazione, stranieri comunitari ed extracomunitari hanno pari diritto al risarcimento danni. Anche qualora l’incidente dovesse verificarsi sul territorio italiano, alla famiglia dello straniero vittima del sinistro sarà concessa la liquidazione dei danni derivati dalla lesione della persona. È quanto stabilito dalla legge italiana, in seguito alla decisione della Cassazione Civile n. 8212 del 4 aprile 2013.

Indennizzo e risarcimento del danno agli stranieri: cosa dice la legge italiana?

L’articolo 16 del Codice Civile stabilisce che i cittadini stranieri sono ammessi a godere dei diritti attribuiti agli italiani, a condizione che questi siano reciproci, ovvero quando i medesimi diritti sono garantiti ai cittadini italiani in territorio estero. Prima delle indicazioni fornite della Corte di Cassazione dell’aprile 2013, tali disposizioni sono state invocate spesse volte dalle compagnie assicurative, al fine di negare il risarcimento danni agli stranieri provenienti da Paesi che non concedono gli stessi diritti agli italiani. Per la legge italiana, il risarcimento può essere domandato sia al responsabile del danno, sia agli altri soggetti tenuti a risponderne. Del resto, negare il risarcimento dei danni ai parenti di uno straniero deceduto in Italia a causa di un incidente stradale vorrebbe dire non considerare la perdita subita e negare il valore della vita umana. A tutti gli stranieri situati in territorio nazionale vanno riconosciuti i diritti previsti dal diritto interno, dai principi di diritto internazionale e dalle convenzioni internazionali.

Il caso di una cittadina tunisina

Tra i casi che negli ultimi anni hanno avuto maggior risonanza, bisogna riportare quello di una donna tunisina che si rivolse al Tribunale di Crema per chiedere il risarcimento del danno subito a causa di un sinistro durante il quale suo marito rimase ucciso. A far scalpore fu la riduzione dell’entità del risarcimento, abbassata in relazione al minor potere d’acquisto della moneta tunisina, Paese d’origine del danneggiato. Sia il Tribunale di Crema che la Corte d’Appello di Brescia decisero di decurtare l’entità del risarcimento, in considerazione del fatto che la somma erogata sarebbe stata spesa in Tunisia. Di parere opposto fu invece la Corte di Cassazione, secondo la quale adeguare l’entità del risarcimento al costo della vita del Paese d’origine del danneggiato avrebbe determinato una disparità di trattamento inaccettabile. La Corte di Cassazione ritenne quindi ininfluente la nazionalità della vittima. Il criterio adottato in precedenza, basato sulla particolare realtà socio-economica del Paese del danneggiato, fu ritenuto irrilevante, oltre che poco rispettoso della vita umana. A tal proposito, va ricordato come l’articolo 3 della Costituzione Civile sancisca il principio di uguaglianza.

Conclusioni

In conclusione, è possibile affermare che l’applicabilità dei criteri utilizzati da alcuni tribunali, secondo i quali l’entità del risarcimento deve tenere conto della realtà socio-economica del Paese del danneggiato, è palesemente infondata, in quanto la volontà di imporre limiti al risarcimento appare in aperto contrasto con la legge europea, che ritiene il diritto alla salute e alla vita inviolabile. I familiari delle vittime della strada devono, pertanto, affidarsi a professionisti specializzati, in grado di tutelare i loro diritti in termini di risarcimento dei danni ricevuti.