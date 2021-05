“Uniti per la Via Francigena”, ripulire il tratto che unisce Canosa a Cerignola

Domenica 23 maggio il tratto di Via Francigena che unisce le due tappe di Canosa e Cerignola sarà teatro di una iniziativa ecologica e culturale senza precedenti. Decine di associazioni e di cittadini delle due città si rimboccheranno le maniche per liberare dai rifiuti questa storica via che da secoli viene percorsa da pellegrini e camminatori.

L’iniziativa è partita dal neonato Comitato Via Francigena di Canosa che ha invitato le associazioni della città le quali hanno aderito in massa, oltre sessanta realtà si sono infatti mostrate entusiaste e partecipative. Il comitato canosino ha coinvolto anche la Pro loco di Cerignola guidata da Maria Vasciaveo, socio fondatore del comitato per la via Francigena “Sulla via di Traiano” che riunisce tutte le tappe della VF in provincia di Foggia. Così le due città, tappe consecutive accomunate dal magnifico ponte romano sull’Ofanto, proveranno a dare un esempio di civiltà, amore per il territorio, attenzione per l’ambiente, rispetto per la storia dei luoghi.

“Da quando il percorso- scrive il comitato organizzatore- della Via Francigena del Sud è stato ufficialmente riconosciuto dal l’Assemblea Generale Europea delle Vie Francigene nel 2019 le nostre terre hanno conosciuto un incremento di pellegrini, camminatori, turisti spinti dalla fede o dal desiderio di un’esperienza genuina di turismo lento.

Il nostro entroterra con i suoi spazi ariosi, le splendide vedute, i prodotti enogastronomici di eccellenza sarebbe meta turistica ideale per chi vuole riscoprire l’autenticità del turismo di prossimità, purtroppo però il paesaggio è spesso deturpato da cumuli di immondizia sui bordi delle strade o celati tra le campagne. Questa iniziativa ha proprio lo scopo di sollevare il problema e sensibilizzare tutti, cittadinanza e istituzioni, a un maggiore rispetto per l’ecologia innanzitutto, ma anche sull’importante ruolo che la Via Francigena e il turismo lento possono avere nel nostro territorio”.

La manifestazione è aperta a tutti, associazioni o singoli cittadini. Per aderire potete contattare il comitato Via Francigena Canosa o la Pro loco di Cerignola sulle rispettive pagine facebook.