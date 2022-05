Assalto al caveau, niente aggravante mafiosa per il cerignolani

BRESCIA, 12/05/2022 – (giornaledibrescia) È il punto di partenza dell’ordinanza del tribunale del Riesame di Brescia che ha fatto cadere l’aggravante mafiosa nei confronti del gruppo di 29 persone arrestate per il tentativo di assalto al caveau della Mondialpol di Calcinatello che avrebbe potuto fruttare 83 milioni di euro, tanto quanto era contenuto nel deposito la sera dell’11 marzo scorso quando il commando che sarebbe dovuto entrare in azione fu bloccato in un capannone a Cazzago San Martino.

C’erano foggiani e calabresi, oltre a bresciani. Criminali, ma non mafiosi ha stabilito il Riesame.

Secondo la Procura il gruppo aveva agito «al fine di agevolare l’attività di associazioni mafiose ed in particolare tramite G. F., residente in Valtrompia, per favorire l’insediamento nel territorio bresciano e comunque il rafforzamento della ’ndrangheta, ed in particolare della cosca Pelle di San Luca, mentre tramite T. M. e gli altri cerignolani al fine di agevolare il rafforzamento del clan mafioso Piarulli-Ferraro e Di Tommaso operante in provincia di Foggia». Il Riesame smonta però la tesi scrivendo che «il modus operandi del gruppo e le emergenze investigative depongono nel senso che a muovere i partecipanti fosse la mera finalità di lucro, di carattere personale, ovvero l’intento di trarre dal fatto criminoso vantaggio economico proprio». (giornaledibrescia)