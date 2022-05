Guerra Ucraina, nel Foggiano continuano i rincari su pasta e pane

FOGGIA, 12/05/2022 – (gazzettamezzogiorno) Su pasta e pane – i consumatori se ne saranno accorti – si spende un po’ di più da quando è scoppiata la guerra in Ucraina.

Ma come le ostilità non sono finite, anche gli aumenti promettono di salire ancora: rincari contenuti, ma in crescendo, specie sui beni di prima necessità. Lo ammettono a denti stretti le organizzazioni di categoria delle imprese. Il grano resta al centro di queste dinamiche, come la guerra del resto, il fattore scatenante. Due facce della tessa medaglia. Chi va a fare la spesa tutti i giorni si sarà accorto del ritocco dei prezzi, nell’ordine di 40-50 centesimi al chilo per la pagnotta (un po’ meno per la pasta). È il costo del grano tenero la variabile del mercato, ovvero la materia prima da cui si ottiene la farina e quindi via via tutti i farinacei in circolazione, dai biscotti alle merendine.

«E purtroppo andremo avanti su questa scia, le imprese fanno fatica a star dietro l’aumento dei costi di produzione», preannuncia Cosimo De Sortis, imprenditore molitorio foggiano, nel board di Italmopa. Meno allarmi per il grano duro, dal quale si ottiene la pasta: conto della spesa anche qui in risalita, ma parliamo di aumenti assolutamente sopportabili per la maggior parte delle famiglie. (gazzettamezzogiorno)