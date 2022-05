“Il sogno di Marilù”: pronti per il primo “pit stop” letterario a Manfredonia?

A partire da oggi, 12 maggio ore 18:00 troverete ad accogliervi due comode sedie, un tavolino, profumo di freschi fiorellini ed un libro in cui perdersi durante la lettura.

Una sosta piacevole che possa dare ristoro all’anima seppur per pochi attimi.

E voi cosa aspettate ad emozionarvi? Vi aspettiamo!

IL SOGNO DI MARILÙ

http://ilsognodimarilu.com/ +39 391 162 9861

VIA SAN LORENZO 269, MANFREDONIA

Il sogno di Marilù nasce dal desiderio di condividere in primis la cultura in genere attraverso progetti ed eventi all’avanguardia e poi la mia passione: lo scrivere fiabe, racconti e filastrocche per tutti i bimbi del mondo… e non solo