L’Entella fa l’impresa in 10 e vince 2-1. Sfuma il sogno playoff per il Foggia

StatoQuotidiano.it Foggia, 12 Maggio 2022. Compleanno amaro per mister Zeman che nel giorno del suo 75° anniversario vede il Foggia, al Comunale di Chiavari, uscire sconfitto per 2-1 con la Virtus Entella, nel ritorno degli ottavi di finale dei play off, fase nazionale.

Mister Volpe opta per Borra tra i pali, retroguardia composta da Coppolaro, Barlocco e Sadiki, mediana con Karic, Pellizzer, Rada e Palmieri con Schenetti a supporto di Meazzi e Merkaj. Zeman, orfano di Rizzo, Gallo e Di Pasquale, sceglie Dalmasso in porta con Sciacca e Girasole coppia centrale, Garattoni e Martino preferito a Nicolao sulle corsie. Cabina di regia con Petermann affiancato da Garofalo e Rocca con classico tridente Merola, Curcio e Ferrante.

Ritmi alti e buon palleggio con la Virtus Entella che parte fortissimo. Al 2’ Palmieri prova la prima conclusione, che viene sporcata in angolo. Un minuto dopo, Merkaj va via in area ma Meazzi non ci arriva, sugli sviluppi Rada tira centralmente e Dalmasso respinge facilmente. Sono le prove del gol. All’8’ proprio Rada di sinistro, dai 25 metri, trova la botta vincente che fa secco il portiere foggiano, spezzando l’equilibrio. Giallo a Garofalo al 15’. I locali sono padroni del campo e continuano a spingere. Meazzi coglie la schiena di Girasole. Al 21’ flipper in area foggiana da corner, sbroglia Girasole. I rossoneri man mano prendono campo ma non si rendono mai realmente pericolosi. Garattoni ci prova con una percussione centrale al 24, che Borra blocca senza problemi. Sul finire di tempo, il terzino del Foggia crossa una buona palla per Merola, il cui colpo di testa finisce a lato. La prima frazione non offre più spunti degni di nota e si va negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per la Virtus Entella.

La squadra di Zeman nella ripresa pare aver un altro piglio e propone una pressione maggiore. Il forcing dei pugliesi viene premiato al 52’. Petermann dalla lunetta, raccoglie una corta respinta di testa della retroguardia biancoceleste e trova l’angolino giusto di sinistro, laddove Borra non può arrivarci. Passano solo altri due minuti che i liguri restano in dieci per l’espulsione di Schenetti, per un colpo a Girasole. Zeman ridisegna il tridente con Turchetta per Merola. Curcio va via al 67’ appoggia per Rocca, destro alto sulla traversa. Volpe aumenta il peso offensivo mandando dentro Morosini per Rada. E al 72’ l’episodio che non ti aspetti. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, doppio svarione di testa in area ospite, palla che giunge a Capello, il quale da due passi non sbaglia e riporta avanti i suoi. Ultime carte dalla panchina con dentro Nicolao e Rizzo Pinna. Molti dubbi su un contatto in area su Curcio. Poi Rizzo Pinna al87’ mette un cross in area che Dessena svirgola, sfera che timbra il montante. Ferrante scaglia un rasoterra preciso e potente al 89’, Borra compie il miracolo e dice di no. Ultimi assalti nei 5′ di recupero, il Virtus Entella stringe i denti, compie l’impresa ed elimina il Foggia, che esce tra gli applausi dei suoi 1600 supporters accorsi sugli spalti.

Fotogallery: ENZO MAIZZI

A cura di Antonio Monaco. Foggia,12 maggio 2022