Manfredonia, protocollo per la raccolta dei rifiuti rinvenuti dai pescatori

MANFREDONIA (FOGGIA), 12/05/2022 – “Protocollo d’intesa tra AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE COMUNE DI MANFREDONIA ASE DI MANFREDONIA PRODUTTORI ITTICI MANFREDONIA – P.I.M. A.G.C.I. Associazione General e Cooperative Italiane – ROMA ATI: LA ROSA DEI VENTI Soc. Coop. e la EMANUEL Soc. Coop . PER IL RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (materiale plastico e altro) RINVENUTI PASSIVAMENTE IN MARE DAI PESCATORI durante le attività di pesca



p r e m e s s o c h e

le attività di pesca di rifiuti (‘fishing for litter’), in cui i pescatori professionisti riportano a terra i

rifiuti raccolti accidentalmente nelle normali attività di pesca (i cosiddetti ‘rifiuti marini’ o marine litter), rappresentano uno strumento importante nella riduzione dell’inquinamento marino e come tali sono state indicate dall’Italia fra le misure di attuazione della Direttiva Europea ‘Strategia Marina’. Tuttavia in mancanza di un iter di gestione ben definito, il fishing for litter è stata finora una pratica limitata a progetti.



La positiva esperienza ma anche la maggiore consapevolezza di tipo ambientale per la protezione ed il ripristino della biodiversità marina ha indotto il ceto pescatori, coordinato dalle associazionidi rappresentanza, in collaborazione con Istituti di Ricerca riconosciuti dallo Stato membro, a volersi rendere parte attiva nel percorso virtuoso della riduzione della “marine litter”, attivandosi e partecipando a bandi e finanziamenti ministeriali e regionali, volti all’incentivazione di questa.



l e p a r t i c o n c o r d a n o

nell’interesse comune di incoraggiare ed incentivare la raccolta dei rifiuti presenti nel mare da

parte delle unità di pesca, e di agevolare l’attivazione di un’organizzazione che garantisca la

raccolta e la gestione dei rifiuti pescati passivamente, nell’ambito dei progetti sopra indicati, e quindi a:

 differenziare a bordo delle proprie imbarcazioni, i rifiuti rinvenuti durante le battute di pesca;

 coordinare le azioni progettuali;

 fornire agli operatori della pesca coinvolti nel progetto le informazioni necessarie per il corretto espletamento dell’attività di raccolta dei rifiuti in mare;

 fornire agli operatori della pesca coinvolti nel progetto idonei contenitori utili allo

stoccaggio temporaneo a bordo dei rifiuti pescati durante le operazioni di pesca;

 assicurare la presenza di apposito personale deputato al ritiro dei rifiuti raccolti dalle

imbarcazioni ed al conferimento degli stessi in idonei contenitori messi a disposizione da

ASE per i rifiuti plastici, e dall’ATI per gli ulteriori rifiuti raccolti,

 assicurare il monitoraggio delle suddette operazioni;

 accertare che nei contenitori messi a disposizione vengano conferiti esclusivamente rifiuti

accidentalmente pescati in mare dalle imbarcazioni individuate nel progetto di che

trattasi, secondo le specifiche frazioni merceologiche;



 la PIM. concessionaria del Mercato Ittico di Manfredonia, si impegna ad ospitare idonei

contenitori che saranno forniti dall’ASE spa per i rifiuti plastici e dall’ATI per gli ulteriori rifiuti

raccolti, ove le imbarcazioni da pesca dovranno conferire i soli rifiuti rinvenuti in mare;

 l’AdSPMAM si impegna a sostenere attivamente l’iniziativa per gli aspetti di competenza, con particolare riferimento alla gestione del demanio marittimo e agli oneri connessi al suo

utilizzo relativamente alla occupazione degli spazi ove saranno posizionati i contenitori

destinati al conferimento dei rifiuti pescati dalle imbarcazioni da pesca coinvolte, dai soggetti

gestori, nel progetto in parola;



 Il Comune di Manfredonia si impegna a promuovere, attraverso i propri canali istituzionali,tutte le iniziative di formazione e sensibilizzazione della cittadinanza sulla tematica del marinlitter, che l’ATI dovrà organizzare nell’ambito dei finanziamenti di che trattasi;

 L’ASE SpA si impegna a fornire idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti plastici,

occupandosi del trasporto e avvio a recupero degli stessi secondo la normativa vigente,

tenuto conto di quanto previsto nell’art. 2 comma 2 del D. Lgs. 197/2021, con una frequenza pari ad una volta alla settimana. L’ASE SpA provvederà a segnalare tempestivamente al Comune, e agli ulteriori soggetti coinvolti nel presente protocollo d’intesa, eventuali inosservanze relative alle modalità di raccolta e conferimento qui stabilite.

Tutte le parti coinvolte, firmando il presente protocollo al fine di rendere un servizio alla

collettività mirato alla salvaguardia dell’ambiente, si impegnano a svolgere tutte le attività in

esso previste a titolo gratuito fino al 30.06.2022, termine di scadenza del Progetto n.133/RBC/18 approvato e finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.



Al termine della prima fase sperimentale, e valutate le risultanze, le parti decideranno, all’unanimità, se proseguire le suddette attività alle medesime condizioni, fino al 30.07.2022, termine di scadenza del Progetto n.003/RBC/18 approvato e finanziato dalla Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sevizio programma FEAMP.“