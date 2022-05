Quanti integratori puoi assumere al giorno senza danni?

Quanto è cambiato il mondo negli ultimi anni ed anche il nostro stile di vita e le nostre alimentazione hanno subito grossi mutamenti.

Pochissimi riescono a monitorare rigorosamente la propria dieta e ad acquistare sempre solo cibi di qualità ricchi di sostanze nutritive.

Secondo le previsioni dei nutrizionisti, nel prossimo futuro poche persone potranno vivere senza includere integratori nella loro dieta. In questo articolo parleremo di chi ha bisogno d’integratori, quanti integratori possono essere assunti contemporaneamente e in quale dosaggio.

Dove ottenere informazioni affidabili sugli integratori e sul loro dosaggio?

Può essere difficile trovare le informazioni necessarie su integratori e in particolare affidabili. Con un’ampia selezione di prodotti sul mercato, puoi imbatterti in montagne d’informazioni vuote che sono principalmente pubblicità.

Fortunatamente, ci sono risorse il cui compito è studiare le diverse categorie d’integratori alimentari e la loro efficacia. Ad esempio, una di queste risorse è il sito web di Vivereunavitasana. Su tale risorsa, non solo puoi conoscere la composizione e il dosaggio, ma anche studi di laboratorio su determinati ingredienti da fonti affidabili, nonché le opinioni di specialisti e consumatori. Esistono molti siti di questo tipo, aggiungi ai preferiti quelli che ritieni più professionali.

Chi ha bisogno d’integratori?

Gli integratori sono utili per le persone che non riescono a soddisfare i propri bisogni nutrizionali attraverso una dieta variata e regolare. Secondo l’Academy of Nutrition and Dietetics, tra coloro che possono trarre beneficio dall’assunzione di un integratore alimentare ci sono:

Donne in età fertile che potrebbero rimanere incinte, poiché hanno bisogno di consumare quantità adeguate di acido folico per prevenire alcuni difetti alla nascita. Donne in gravidanza e in allattamento che non riescono a soddisfare i loro bisogni nutrizionali con il cibo. Persone anziani, che necessitano di quantità adeguate di vitamina D e vitamina B12 sintetica. Persone che non bevono abbastanza latte e/o non hanno un’adeguata esposizione al sole per soddisfare il loro fabbisogno di vitamina D. Persone che seguono diete ipocaloriche che limitano la quantità di vitamine e minerali che possono consumare attraverso il cibo. Vegetariani rigorosi, che hanno opzioni dietetiche limitate per le vitamine B12 e D e altri nutrienti. Persone con allergie alimentari o intolleranze al lattosio che limitano le scelte alimentari. Persone che abusano di alcol, hanno scarso appetito, hanno condizioni mediche come disturbi intestinali o stanno assumendo farmaci che potrebbero aumentare il loro fabbisogno di determinate vitamine. Persone che sono insicuri dal punto di vista alimentare e coloro che stanno eliminando gruppi di alimenti dalla loro dieta. I bambini allattati al seno dovrebbero ricevere 400 UI di vitamina D al giorno fino a consumare almeno 1 litro di latte artificiale al giorno. I bambini di età pari o superiore a un anno dovrebbero ricevere 400 UI di vitamina D al giorno se consumano meno di un litro di latte al giorno. Anche gli adolescenti che consumano meno di 400 UI di vitamina D al giorno dalla loro dieta trarrebbero beneficio da un integratore.

Tieni traccia della tua assunzione

Nella maggior parte dei casi, le persone non consumano troppe vitamine e minerali, specialmente quando lo assorbono dal cibo. Il consumo eccessivo di solito si verifica quando un individuo assume un integratore alimentare. La tossicità di vitamine e minerali è rara e si verifica solo quando una persona consuma un determinato nutriente in quantità molto elevate.

È importante notare che non tutte le vitamine e i minerali sono dannosi quando una persona li consuma in eccesso. La maggior parte delle persone non si rende conto che non c’è alcun vantaggio reale nell’assumere più della quantità raccomandata di vitamine e minerali e non si rendono conto che potrebbero esserci degli svantaggi.

Se stai assumendo un integratore affidati ad un prodotto che non abbia un sovradosaggio giornaliero. (Il valore giornaliero è la quantità di una vitamina o di un nutriente che una persona dovrebbe assumere per una salute ottimale.)

Ti consigliamo di contattare il tuo medico per un dosaggio sicuro d’integratori, in particolare vitamine e minerali. Questo ti aiuterà a mantenere le dosi in quantità sicure che non ti danneggeranno.

Se stai assumendo un multivitaminico di base, non c’è bisogno di temere di assumerne troppo. La maggior parte dei multivitaminici ha un margine di sicurezza così ampio che, anche quando li combini con cibi fortificati, non ti crea nessun disturbo.

Conosci i segnali di pericolo

Il sovradosaggio di ferro può includere vomito, diarrea (che può essere sanguinolenta o scura) o debolezza. Le persone con gravi sovra dosaggi possono sviluppare coma, bassa pressione sanguigna, insufficienza epatica, danno polmonare e morte.

Il sovradosaggio di calcio può compromettere il funzionamento dei reni, aumentare il pH del sangue e può causare nausea e vomito, confusione o cambiamenti nel pensiero o nella mente, prurito e, in casi estremi, battito cardiaco irregolare.

Il sovradosaggio di vitamina D può contribuire a livelli elevati di calcio nel sangue. Il sovradosaggio di vitamina A può causare nausea e vomito, vertigini, visione offuscata.

In ogni caso non appena noti un peggioramento del tuo corpo è meglio che consulti il tuo medico il prima possibile.

Parla con il tuo medico

È davvero utile ottenere tutte le informazioni necessarie da Internet, ma se sei quello che non ha troppo tempo per controllare tutto da solo leggendo ogni dettaglio è meglio consultare il medico. Anche solo per sicurezza ti consigliamo di farlo.

Conclusioni

Purtroppo al giorno d’oggi non possiamo stare senza integratori. Alcuni di loro non possono nuocere alla tua salute anche se ne prendi più di quanto devi ogni giorno. Altri possono portarti molti problemi di salute se presi con esagerazione. Seguire le indicazioni del produttore e consultare il medico prima di assumere integratori. Ricordati di verificare il dosaggio se hai qualche malattia cronica o se stai già assumendo qualche integratore o medicinale. Affidati sempre ai fonti affidabili per verificare tutti gli integratori alimentari.

Buona salute e fate attenzione. (nota stampa).