Manfredonia – “Ci rivolgiamo a voi oggi per esprimere il nostro profondo disappunto riguardo alle condizioni disastrose del parco giochi cittadino, che rappresenta un pericolo evidente per la sicurezza dei nostri bambini e uno specchio di quanto fatto per la cura e la manutenzione dei beni pubblici“.

E’ quanto dicono a StatoQuotidiano alcuni genitori di Manfredonia, relativamente al parco giochi presente nella villa comunale.

LE PROTESTE

“Con profondo rammarico constatiamo come il parco giochi, una volta luogo di svago e divertimento per i nostri figli, sia ora ridotto a uno spazio degradato”, dicono i genitori.

“Mi sento in ansia ogni volta che porto mio figlio al parco giochi”, aggiunge un uomo. “Gli scivoli sono scricchiolanti e instabili. Ho paura che mio figlio si faccia male”, dice una donna. “Le altalene sono in uno stato deplorevole. I sedili sono logori e ci sono pezzi di ferro arrugginito che fuoriescono”.

“Mio figlio è inciampato diverse volte, rischiando di cadere e farsi male gravemente”.

“Siamo disgustati dallo stato di incuria del parco giochi. Ci sono rifiuti sparsi, compresi vetri rotti. È un ambiente inappropriato per i nostri bambini.”

“Attraverso StatoQuotidiano.it, ci rivolgiamo a voi come rappresentanti della nostra Amministrazione comunale, responsabili del benessere e della sicurezza dei nostri cittadini, in particolare dei nostri bambini”.

LE RICHIESTE

“Chiediamo con urgenza che vengano intraprese le relative azioni per effettuare un’ispezione completa del parco giochi da parte di professionisti qualificati per valutare i rischi e le carenze strutturali presenti.

Avviare immediatamente lavori di manutenzione per riparare o sostituire le attrezzature danneggiate, tra cui scivoli, altalene, pavimentazione. Aumentare la pulizia e l’igiene dell’area, rimuovendo i rifiuti e adottando un programma regolare di manutenzione. Implementare misure di sicurezza adeguate”, concludono.