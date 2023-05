D’Innocenzio: “L’Udc di Foggia non sostiene l’avvocato Gaetano De Perna”

Foggia, 12 maggio 2023. Riceviamo e pubblichiamo la nota del coordinatore provinciale dell’Udc Francesco D’Innocenzio a proposito del nostro articolo sull’ipotesi di candidatura dell’avvocato Gaetano De Perna.

“L’Udc – scrive D’Innocenzio alla nostra redazione – non sostiene né l’avvocato Gaetano De Perna né nessun altro candidato. Ha solo chiesto un tavolo politico e intende mantenere l’unità del centrodestra. Non so chi vi abbia fornito questa notizia. Ribadisco che il coordinatore provinciale sono io e decido io per la provincia di Foggia in rappresentanza di Lorenzo Cesa. Inoltre, personalmente non ho partecipato ad alcuna riunione politica”.