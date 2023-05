San Severo – “In occasione della festa del Soccorso, la più amata e più attesa Festa per i cittadini Sanseveresi – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino, – l’Amministrazione comunale ha predisposto un calendario di eventi che arricchiscono ulteriormente la programmazione predisposta, come di consueto, dalla Arciconfraternita e dalle tante associazioni coinvolte nella festa”.

Il programma prevede numerosi appuntamenti, sia a carattere religioso che laico-ricreativo a cui partecipano un numero considerevole di persone, in quanto oltre ai cittadini devoti alla Santa Patrona, molte famiglie sanseveresi che vivono fuori città e turisti provenienti anche da fuori Italia, amano seguire tutte le attività programmate.

Già da domani sabato 13 maggio 2023, nell’ambito del progetto “Divini Sapori”, che ha goduto del finanziamento del Gal Daunia rurale 2020 con il bando 4.4. di cui il comune di San Severo è capofila, e che coinvolge tutti i comuni soci del Gal Daunia Rurale, il calendario presenta tre appuntamenti:

-Alle ore 10,00, punto di ritrovo dinanzi alla Galleria d’Arte Moderna Luigi Schingo, Corso Giuseppe Garibaldi n.9 si comincia con una passeggiata culturale alla scoperta del centro storico sanseverese, con la guida turistica Giuseppe Dell’Oglio.

-Alle ore 12,00 nella Galleria d’Aalle d’Arte Moderna Luigi Schingo, sarà inaugurata la mostra fotografica su “Riti e Tradizioni dell’Alto Tavoliere” che sarà visitabile sino al 4 giugno 2023.

-Dalle ore 20,00 in Piazza Tondi, la Palazzina Liberty dove ha anche sede l’Info Point turistico, sarà ‘teatro’ della disfida del pancotto, uno spettacolare show cooking che metterà a confronto la chef locale Maria Pia Di Giuseppe con lo chef-influencer Dino Perrone. La sfida gastronomico-culinaria sarà condotta da Nick Difino, food reporter e conduttore televisivo.

IL PROGRAMMA

Venerdì 19 maggio alle ore 20.00 in piazza Carmine si esibirà “La Mmuina”, Orchestra Spettacolo, che, prendendo spunto dalla tradizione musicale napoletana, tocca due secoli di musica antica partenopea rielaborata con i ritmi travolgenti ed incalzanti dati dalla influenza artistica mediterranea, ed arricchita da un’armoniosa contaminazione di musica classica, Jazz, pop, rock e latino americana.

Sabato 20 maggio in Piazza Municipio si terrà il concerto istituzionalizzato nel 2018 dell’Orchestra di Fiati “Città di San Severo”, che si esibirà alle ore 11.00 in un Matinée Concerto Sinfonico dedicato al Maestro Nicola Franconi per ricordare alla comunità Sanseverese la figura artistica dell’indimenticato e benemerito Maestro, fondatore, 55 anni fa (1968), della Associazione Culturale Bandistica “Città di San Severo.

Domenica 21 maggio alle ore 20.30, sempre a Piazza Municipio, l’Orchestra diretta dal M° Antonello Ciccone offrirà all’Amministrazione comunale e alla cittadinanza un concerto Lirico Sinfonico.

Gli eventi si concluderanno il 23 maggio con il concerto musicale organizzato dalla Arciconfraternita Maria Santissima del Soccorso di San Severo con il contributo dell’Amministrazione comunale.

La Festa Maria SS. del Soccorso 2023, che quest’anno è risultata inserita dall’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (MIC), nel Progetto “Legami intangibili nei paesaggi festivi”, candidato dall’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, vincitore di Strategia Fotografia 2022.

Al termine del progetto si realizzerà si avrà una documentazione fotografica che, grazie al coordinamento del direttore ICPI Prof. Leandro Ventura e del funzionario demoetnoantropologo Fabio Fichera, incrementerà il nutrito fondo dell’Archivio Fotografico dell’Istituto. Le opere che ritrarranno la nostra città e la Festa Patronale 2023 saranno valorizzate attraverso una mostra fotografica di interesse nazionale.