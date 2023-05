Gatta: “Non dimenticherò mai il mio grande amico Pinuccio”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Sono sconvolto per la scomparsa improvvisa del sindaco delle isole Tremiti Pinuccio Calabrese.

Si susseguono, in queste ore, dolore e incredulità: Pinuccio per me non era solo un validissimo e appassionato amministratore, un esperto conoscitore della politica e delle sue dinamiche, era un amico. Un mio caro Amico. Con profondo dolore esprimo vicinanza alla sua famiglia e a tutta la comunità delle Diomedee, che oggi perde un riferimento tanto importante. Sono senza parole, è una giornata tristissima. Non dimenticherò mai il mio grande amico Pinuccio”. Lo riporta in una nota del parlamentare pugliese di Forza Italia, l’on Giandiego Gatta.