“In Puglia si viene assunti negli Enti regionali solo se candidati nelle liste di Emiliano”

Bari – Il presidente Emiliano premia sempre i suoi fedelissimi specie se candidati e non eletti, come se ci fosse un patto al momento dell’accettazione della candidatura! Ma con l’avvocato Patrizia Lusi Emiliano si è superato e dopo la nomina a consigliere nel cda di Innovapuglia, la presidenza dell’ASP Zaccagnino, ecco l’assunzione come dirigente nei Consorzi di Bonifica guidati dal commissario Borzillo, senza nessuna selezione pubblica.

La dichiarazione congiunta del gruppo regionale di Fratelli d’Italia (capogruppo Francesco Ventola e i consiglieri Caroli, De Leonardis, Gabellone, Perrini e Picaro).

“Non mettiamo in dubbio le capacità professionali dell’avv. Lusi, ma il metodo sì: in Puglia si hanno incarichi e assunzioni negli enti pubblici della Regione o controllati da questa solo se si è ammanicati con Emiliano”.

“In Puglia se si vuol fare carriera basta entrare nell’orbita del presidente, candidarsi nelle sue liste, fare campagna elettorale per lui o i suoi fedelissimi a spregio di tanti giovani pugliesi che sono costretti a emigrare al Nord o all’estero per poter lavorare”.