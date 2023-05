Isole Tremiti, morto il sindaco Giuseppe Calabrese

FOGGIA – La comunità delle Isole Tremiti ha dovuto affrontare la triste notizia della morte del suo sindaco , Giuseppe Calabrese, dopo una lunga malattia.

Il sindaco, che era a Roma per partecipare alla cerimonia di assegnazione delle bandiere Blu, ha avuto un improvviso malore ed è poi deceduto in ospedale. La perdita di un amministratore è sempre un momento difficile per un’intera comunità, ma questa volta la morte ha un significato più profondo, poiché Calabrese era stato eletto solo un anno prima.



Il ritorno di Calabrese come sindaco era atteso dalla comunità delle Isole Tremiti. Infatti, il suo precedente mandato si era concluso oltre 10 anni prima e la sua esperienza e le sue capacità erano molto apprezzate dai residenti. La sua rielezione è stata quindi un importante voto di fiducia nella sua continuità e capacità di guidare la comunità. Tra le sue iniziative la nomina del cantautore bolognese Lucio Dalla, abituale frequentatore delle isole, ad ambasciatore delle Tremiti nel mondo.

La morte di Calabrese è una grande perdita per la comunità delle Isole Tremiti e lascia un vuoto che sarà difficile da colmare. Tuttavia, egli continuerà ad essere ricordato per la sua dedizione e il suo impegno nella gestione della sua terra.