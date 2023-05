Manfredonia porto, presentata la nuova impresa portuale Piquadrato

MANFREDONIA (FOGGIA) – Fra le novità riguardanti le aziende italiane presenti all’edizione 2023 della fiera Transport Logistic di Monaco spicca quella di una nuova impresa portuale che sta muovendo i primi passi nel porto di Manfredonia.

Secondo quanto confermato a SHIPPING ITALY dal direttore operativo Paolo Luminoso, con l’avvenuto completamento delle formalità buriocratiche da parte dell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale e il recente arrivo di una prima gru mobile, ha preso concretamente il via l’attività della nuova impresa portuale ribattezzata Pquadrato presso il bacino alti fondali dello scalo pugliese. Per il gruppo Payrani Trasporti si tratta del terzo terminal portuale autorizzato ai sensi dell’art. 16 legge 84/1994 dopo quello di Brindisi e quello di Taranto.

Fonte: shipping italy

Il progetto della nuova impresa portuale Pquadrato ha mosso i primi passi a fine 2022 quando la Peyrani e la società Fratelli Paradiso hanno deciso di crere sinergicamente questa azienda, mettendo appunto a fatto comune (“al quadrato”) le rispettive organizzazioni e attrezzature. La scelta di Manfredonia non è casuale perchè questo scalo attualmente è l’hub principale per lo sbarco di camponenti eolici in Adriatico. “Una adeguata viabilità generale e la sua posizione geografica privilegiata, rispetto al principale ‘mercato del vento’ in Italia, fanno del porto di Manfredonia la vera porta di ingresso degli impianti eolici destinati nella Daunia e nel Sannio” spiega l’azienda.

Da un punto di vista delle merceologie ‘trate’ Piquadrato è già attrezzata per per gestire anche imbarco e sbarco di prodotti siderurgici, project cargo e impiantistica, materie prime secondarie, merce in sacchi e rinfuse solide. La gru disponibile sulla banchina principale è una semovente Mhc 200 Fantuzzi Reggiane con 120 tonnellate di portata lorda alla quale possono essere abbinate altre macchine autogru gommate di Peyrano e di Fratelli Paradiso con portata compresa fra 200 e 750 tonnellate.

Fra i vari servizi accessori proposti dalla nuova impresa portuale figurano anche il navettamento da banchina ad area retroportuale di colli eccezionali, deposito doganale, attività di magazzinaggio, retrofitting su componenti eolici, stivaggio e rizzaggio di merci a bordo nave. Lo riporta il sito shippingitaly.