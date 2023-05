Meteo Puglia, una vera “bomba d’acqua” in arrivo. Ecco quando

FOGGIA – Le ultime mappe hanno appena confermato una fase di estremo maltempo sull’Italia anche per la prossima settimana. Si tratta di una profonda ciclogenesi sul mar Mediterraneo che provocherà precipitazioni abbondanti su molte regioni già da Lunedì 15 Maggio.

Tutta “colpa” di una vasta area di bassa pressione presente sull’Europa e che per tutta la prossima settimana continuerà a pilotare masse d’aria di origine polare verso il bacino del Mediterraneo. Non è un termine inventato, bensì una precisa definizione meteorologica: un ciclone bomba (o, appunto, ciclogenesi esplosiva) avviene quando un’area di bassa pressione posta alle medie latitudini vede la pressione atmosferica scendere nel suo minimo barico ad una velocità di almeno un millibar (hPa) all’ora per almeno 24 ore.

Fonte: ilmeteo.it

Nella pratica questo si traduce in precipitazioni abbondanti, anche sotto forma di nubifragio e violente raffiche di vento. La mappa qui sotto mostra proprio la formazione del ciclone che provocherà l’ondata di maltempo già da Lunedì 15 Maggio.

Fonte: ilmeteo.it

Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo, il rischio è che si verifichino eventi meteo estremi come nubifragi e nei casi più eccezionali le cosìddette “alluvioni lampo” che solitamente interessano fasce ristrette di territorio scaricando al suolo ingenti quantità d’acqua.

Localmente potrebbe infatti cadere fino ad oltre 200/300 l/mq di pioggia in pochissimo tempo, l’equivalente cioè delle precipitazioni attese in oltre 2 mesi. Massima attenzione anche ai burrascosi venti che soffieranno lungo le coste tirreniche con punte ad oltre 90 km/h e il rischio più che concreto di mareggiate specie lungo i litorali laziali e campani. Lo riporta Mattia Gissoni sul sito ilmeteo.it