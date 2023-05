San Severo, Campionato Turistico Nazionale Vespa Club Italia

SAN SEVERO (FOGGIA) – Continua il percorso intrapreso dal Vespa Club San Severo, per promuovere il Campionato Turistico della Vespa.

Il Vespa Club San Severo nasce nel 2009, per pura passione e spirito di libertà, ma l’associazione è una scelta di aggregazione e di condivisione grazie al magnifico mezzo di locomozione. “La Vespa”è il primo scooter al mondo. Progettata da Corradino D’Ascanio per volere di Enrico Piaggio, che da quel 23 aprile 1946 non ha mai spento il motore.

Tante sono le storie che hanno contribuito a scrivere l’epopea di tale fenomeno vespistico che è poi riuscito in tanti raduni nazionali come gli eventi del 1951 e 1956 come “LE DUE GIORNATE DELLA VESPA”.

E ancora tante sono state le iniziative dal 1950 ad oggi. Ne cito uno dei primissimi svolto a Bologna il 20 e 21 maggio 1950 a sei mesi e poco più della fondazione del Vespa Club d’Italia che mise in atto un grande raduno internazionale. Da lì in poi tanti altri raduni e iniziative , come quello nel 1965 al giro d’Italia di cui ha preso parte un nostro iscritto Nicola Pagliara con il modello S.S.90. Questo modello SS 90 è tutt’ora circolante in Apricena e sarà presente al raduno di maggio a San Severo ed Apricena.

Non a caso successivamente il marchio Piaggio Vespa entra nel cinema con scene indimenticabili come nei film di “Vacanze Romane” di William Wyle del 1953, “Sapore di Mare” di Carlo Vanzina del 1983, “Mery per Sempre” di Marco Risi del 1989 e tanti altri film…

Successivamente nei spot televisivi e nei video musicale di alcuni brani che hanno ottenuto riconoscimenti a livello internazionale. Non dimentichiamo “Good Thing” dei Fire Young Cannibals, come una delle più grandi canzoni mai realizzate e “Alone Without You” (na na na) dei King.

Canzone meravigliosa, Band meravigliosa un video che riassume la spensieratezza della gioventù in sella alla Vespa. Due Official Video da visualizzare. Insomma tante, tante cose, iniziative a non finire documentari, riviste, libri, Gaget… Ma ritorniamo al Vespa Club di San Severo. Conta più di 100 iscritti e non sono poche le iniziative svolte a livello cittadino, di uscite, di partecipazione a raduni nazionali, di eventi svolti in capitanata e paesi limitrofi, nell’ aggregarsi a iniziative di solidarietà, alle proposte di associazioni, di eventi, e alla presentazioni di eventi , con l’invito di partecipare, come all’aver preso parte recentemente al “1°centenario dell’edificio scolastico Edmondo De Amicis”.

Insomma un filo conduttore che da più di un decennio di associazione, ai decenni alla vita di tutti noi, non soltanto a quella dei più adulti ai quali le singole note rievocano indimenticabili situazioni e momenti vissuti, ma anche a quelli dei tantissimi adolescenti che continuano a vivere la musica dei motori e marmitte della Vespa come una straordinaria esperienza di contemporaneità e novità. E tutto ciò è un fatto straordinario. Tutti in sella quindi il 27 e 28 Maggio. Concludo ringraziando anticipatamente TUTTI i partecipanti al raduno, tutti i VESPA CLUB che vi partecipano, e ovviamente al presidente Vito Trotti, al direttivo del VESPA CLUB di SAN SEVERO, e a chi si è impegnato per il grande evento…

Antonio Vincenzo Del Giudice