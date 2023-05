Ischitella: Mons. Moscone benedice la statua restaurata di Sant’Eustachio

www.statoquotidiano.it 12/05/2023 – Ieri si è tenuto il primo giorno di Novena a Sant’Eustachio, il patrono di Ischitella. In questa occasione, S.E.R. Mons. Franco Moscone ha benedetto la statua di Sant’Eustachio appena tornata dal restauro.

L’Arcivescovo Franco Moscone ha parlato della bellezza della chiesa e dell’importanza di mantenere vive le tradizioni e la cultura della città. Ha sottolineato come la benedizione della statua sia un gesto significativo che ci deve legare alla nostra fede e alla nostra tradizione autentica. “Non ero mai entrato in questa chiesa per celebrare la Messa”, ha dichiarato l’Arcivescovo, “ma in questa chiesa, la statua di Sant’Eustachio torna a prendere in tutta la sua bellezza nel ricordo di quello che ha visto negli anni di fede del popolo di Ischitella”

La festa in onore di Sant’Eustachio si terrà il prossimo 20 maggio. La statua appena restaurata tornerà a prendere il suo posto nella chiesa e sarà esposta in tutta la sua bellezza, come simbolo della fede e della tradizione di Ischitella.

Articolo a cura di Vittorio Agricola.