Sindaco di Foggia, l’ipotesi centrista di Gaetano de Perna candidato

Foggia, 12 maggio 2023. Si era diffusa la voce che nel pomeriggio di oggi si sarebbe tenuta una riunione convocata dall’Udc per parlare del candidato sindaco del centrodestra.

Tra gli invitati, la Lega cittadina e il Nuovo Psi, esclusi Fdi ma ne era all’oscuro anche Forza Italia: “C’è una riunione? – dice contrariato Raffaele Di Mauro che ha ricevuto molte telefonate a riguardo-. Non mi risulta, e anche se ci fosse noi non parteciperemmo”.

Ma è lo stesso coordinatore Udc Francesco D’Innocenzio a precisare: “Sono io il commissario provinciale, le riunioni le convoco io e non ho chiamato nessuno”.

Questo l’alone di mistero sulla presunta riuinione. Che qualcuno abbia lanciato l’invito è certo, se l’abbia fatto anche sulla base della nota politica diffusa ieri dai centristi, una sorta di “sveglia” alla città per aprire un tavolo sulle prossime elezioni a sindaco, non si sa. Da un certo imbarazzo registrato, forse la proposta è andata un po’ oltre.

Ma altre indiscrezioni circolano in questa fase di preparazione al voto. Per esempio che l’avvocato Gaetano De Perna – ex genero del notaio Trombetta, già candidato alle comunali foggiane del 2009 e poi in lista per le regionali- sia il nome sostenuto dall’ex senatore Massimo Cassano (la sua ‘Puglia Popolare è confluita nell’Ud) e da Nuovo Psi come candidato sindaco di Foggia.

L’accelerazione sulla riunione di oggi deriva, probabilmente, dall’urgenza di proporre sui tavolo il nome dell’avvocato foggiano mai i responsabili locali hanno frenato.

Il quadro in cui si muovono i partiti di centrodestra, se non stanno fermi in attesa di altre svolte, ruota intorno al discernimento sulle liste. Fdi le avrebbe già completate pescando nella variegata galassia di nuovi ingressi, confluiti nella lista di partito, e un’altra di appoggio in cui si ritrovano alcuni ex dell’amministrazione Landella. Tra gli altri, ci sarebbe Gino Fusco, in dubbio la candidatura di Ciccio D’Emilio, che qualcuno vorrebbe candidato sindaco. Un drappello molto forte elettoralmente, dicono.

Com’è noto, il partito di Giorgia Meloni in Capitanata resta commissariato anche in questa fase di preparazione al voto mentre qualcuno riterrebbe più opportuna una nuova nomina, temporanea ma locale. Anche su questo punto le proposte sono discordanti, fin quando non si parte con la campagna elettorale più intensa.

“Un sindaco politico e identitario”, sembra il mantra irremovibile di Fdi, nemmeno univoco, tuttavia, rispetto alle varie anime meloniane.

In panne per veti incrociati ma anche in attesa del test elettorale intermedio fino al voto di Foggia, quello delle amministrative di domenica 14 maggio.

Non solo in Capitanata, dove a cimentarsi saranno le civiche senza ballottaggio, ma nello scacchiere dei capoluoghi pugliesi, nello specifico Brindisi. Qui lo scontro fra meloniani con Fitto e Fi con Mauro D’Attis ha trovato la sintesi sul nome di Pino Marchionna.

Nella turnazione di città al voto, il centrodestra di Foggia aspetta l’esito delle urne brindisine per fare un ragionamento complessivo ai tavoli regionali.

Paola Lucino, 12 maggio 2023