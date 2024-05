Tra meno di un mese l’elettorato della città dei campanili sarà chiamato al voto.

Tutti i candidati Sindaco (Giuliani, Colangelo, Masucci e Caposiena) hanno presentato le liste e in questo caldo fine settimana sono stati presentati pubblicamente anche i programmi elettorali.

Questa mattina si è avuto il primo incontro pubblico nel quale la candidata Sindaco Lidya Colangelo e la coalizione che la sostiene ha presentato il programma elettorale.

La compagine, molto variegata e composita, é formata da Alternativa Civica, Fratelli d’Italia, Insieme per San Severo con Azione, Italia Viva, Partito Repubblicano, La città che vorrei, Prima San Severo.

Lo definisce un “campo fiorito” il progetto politico-amministrativo con cui sarà accompagnata verso la corsa a Palazzo Celestini, la docente sanseverese, come ha avuto modo di spiegare attraverso una nota stampa e come rimarca ai microfoni di StatoQuotidiano.

“Il nostro è un campo fiorito. La nostra non è solo una coalizione, ma una squadra di sindaci. Il nostro è un progetto e non un programma perché ha una visione di città e obiettivi a breve, medio e lungo termine”, sottolinea Colangelo, utilizzando spesso ed icasticamente il plurale per evidenziare una comunità di intenti che anima un’unica visione progettuale.

“Al centro del nostro progetto c’è la famiglia che è il fulcro della nostra città. Un progetto fatto di persone che hanno messo la propria esperienza al servizio della comunità. Ecco perché siamo una squadra: perché siamo uniti dai valori della lealtà, dell’onestà, dall’amore per San Severo. Siamo il comitato di liberazione cittadina dalla funesta amministrazione degli ultimi dieci anni. Siamo un popolo che cammina, insieme. Nessuno si salva da solo e nessuno salva da solo la città. Solo se le persone si mettono insieme, con forza, responsabilità e determinazione, le cose possono cambiare. Noi siamo pronti a farlo”, conclude, rimarcando una diversità di vedute e una netta presa di distanza dall’amministrazione civica uscente.

Colangelo è stata una delle prime figure del panorama politico sanseverese ad avanzare la propria candidatura a Sindaco, e, il sostegno datole dal partito di Fratelli d’Italia ha scatenato in seguito una polemica all’interno degli azzurri di Forza Italia e tra i sodali di Rosa Caposiena, i quali speravano in un centro destra unito, ma così non è stato.

La discesa in campo poi di AnnaPaola Giuliani sostenuta da Alleanza Nazionale e da un coacervo di partiti di centro destra come Io Sud, ha definitivamente rotto le speranze di quanti auspicavano una falange macedone unita per sconfiggere un centro sinistra decisamente più armonico.

Intanto in serata è attesa la presentazione del programma elettorale di Rosa Caposiena.