La Msc punta su Bari, "turisti tutto l'anno"

Un attracco che segna l’avvio di una rivoluzione per il porto di Bari. Perché l’arrivo di Msc Armonia questa mattina cambia la pianificazione di approdi e partenze. La compagnia crocieristica infatti, non si limiterà più ai viaggi nei mesi estivi ma per tutto l’anno con lo sbarco di turisti ogni settimana.

A beneficiarne sarà non solo la città ma anche gli indotti economici e occupazionali specie nei periodi di bassa stagione. Si tratta di “un nuovo passo verso la destagionalizzazione delle vacanze nel Mediterraneo, con un imperdibile e inedito itinerario invernale che da Bari porterà ogni settimana gli ospiti sul versante orientale fino ad arrivare a Istanbul”, spiega Beppe Lupelli, dell’area manager di Msc crociere.

Sono così previsti 73 scali a Bari che “movimenteranno più di 200mila crocieristi” che sommati ai 33 approdi nel porto di Brindisi rendono la Puglia, per la compagnia, una regione strategica. Nelle prossime settimane arriveranno a Bari anche Msc Opera e Msc Splendida mentre al termine della stagione estiva le tre unità lasceranno il posto a Msc Sinfonia, che dal capoluogo pugliese salperà per tutto l’inverno ogni sabato verso Grecia e Turchia.

Le navi di Msc crociere sono attente anche all’ambiente perché dotate di sistemi che riducono al minimo le emissioni. Il piano di lungo periodo della Compagnia si pone come obiettivo le zero emissioni entro il 2050. Già oggi, rispetto al 2008, le navi hanno ridotto le emissioni di oltre il 40%.

Inoltre la compagnia sta collaborando con i fornitori di carburante e con altri soggetti per l’utilizzo di carburanti sostenibili drop-in, come i biocarburanti avanzati e il biogas contribuendo così allo sviluppo di nuove soluzioni su larga scala che possano essere utilizzate universalmente

