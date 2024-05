“La nostra squadra, le nostre idee”. Depositate le sette liste della coalizione Masucci Sindaco

San Severo. Il cammino verso le elezioni comunali si è ufficialmente avviato con il deposito delle sette liste della coalizione Angelo Masucci Sindaco, in vista del prossimo 8 e 9 giugno. Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Movimento Con San Severo, Partito Socialista Italiano, Tempi Nuovi, Senso Civico per San Severo e San Severo in Movimento: sette liste, sette pilastri che compongono una squadra forte, ognuna composta da ventiquattro membri, per un totale di 168 candidati.

“Il deposito delle liste rappresenta un passo formale significativo – afferma il candidato Sindaco Angelo Masucci – ma dietro questo atto si cela un lavoro lungo e meticoloso. Abbiamo selezionato una squadra eterogenea, con volti nuovi che si avvicinano per la prima volta alla politica ma anche figure con una storia politica ben strutturata. I profili dei candidati sono diversificati, rappresentando individui di valore, desiderosi di mettere le proprie idee al servizio di San Severo. Accanto a loro, troviamo anche candidati con esperienza politica consolidata”. “Credo – conclude Masucci – che ogni tassello di questo ‘puzzle’ rappresenti individui uniti dal comune obiettivo di servire la propria città”, conclude Masucci.

“Con il completamento di questo passo formale, l’attenzione si sposterà ora sui temi politici e sul programma elettorale, presto disponibile per i cittadini. Il lavoro è appena iniziato!”.