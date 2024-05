Ugo Galli: "Svolgere in seduta pubblica il sorteggio per gli scrutatori" ph Saverio de Nittis

Al fine di consentire la compiuta attuazione del principio di trasparenza, di rango costituzionale, chiedo al Commissario prefettizio, nominato, presso il Comune di Manfredonia, di voler garantire l’effettuazione delle operazioni di sorteggio, relative alle figure degli scrutatori, componenti i seggi elettorali, in occasione delle consultazioni amministrative, da svolgersi in data 8 e 9 giugno 2024,in seduta pubblica.

Ugo Galli-candidato Sindaco