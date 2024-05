Ugo Galli: "Vogliamo raccontare una Manfredonia che risorge" (FOTO - VIDEO)

Manfredonia. Presentazione ieri, sabato 11 Maggio a Palazzo dei Celestini, dei candidati delle liste della coalizione Manfredonia 2024 con Ugo Galli Candidato Sindaco. Presente l’onorevole Giandiego Gatta per sostenere Ugo Galli Sindaco e per presentare i candidati e le candidate di Forza Italia.

Fiducia futuro e partecipazione le tre parole chiave della campagna elettorale della coalizione, insieme alle 12 idee per Manfredonia che vanno dalla legalità alla coesione sociale fino allo sport per tutti.

La presentazione si apre con l intervento del Candidato Sindaco di coalizione Ugo Galli, come sfondo la foto d’infanzia con la famiglia e Lucio Dalla, non è mancata la commozione nel ricordo del padre.

Il punto saliente riguardante le politiche giovanili è stato espresso a gran voce dal candidato: “Innovazione economia e politiche giovanili. Non è più possibile assistere a un decremento demografico che investe la popolazione giovanile della nostra città come se non ci fosse più un domani”. “Il Comune non è nemico di chi vuole investire nel nostro territorio, il Comune deve favorire queste iniziative, deve favorire la piena occupazione giovanile”.

La presentazione prosegue con la presentazione dei candidati delle liste di coalizione ovvero 5 civiche: Manfredonia al centro, Forza Manfredonia, Città Protagonista, Generazione viva Manfredonia, Ugo Galli Sindaco e i due partiti di spicco del governo quali ” Forza Italia e Fratelli d’Italia”.

I candidati e le candidate provengono tutti/e da diverse estrazioni sociali, chi svolge lavoro da baby sitter, avvocati, operatori sanitari, impiegati, autisti, hair stylist, studenti e disoccupati.

Si respira un clima di coesione e partecipazione tra i candidati. Nella serata è stato SOTTOSCRITTO IL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE APPROVATO DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA.

Il candidato Sindaco sulle battute finali della presentazione riporta un “desiderio dei cittadini, stanchi di assistere al declino di una città commissariata”.

Angelica Murgo

