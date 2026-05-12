Barletta, scontro tra auto e moto nella notte: 16enne ricoverato in Rianimazione

BARLETTA – Grave incidente stradale nella notte a Barletta, lungo via Trani, in zona Ariscianne, dove per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate un’auto e una moto con a bordo due ragazzi.

Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 16 anni, immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale “Bonomo” di Andria. Il giovane è attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione, intubato e in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Barletta, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

L’episodio ha destato forte preoccupazione nella comunità cittadina. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore sulle condizioni del ragazzo e sugli esiti degli accertamenti in corso. Lo riporta telesveva.