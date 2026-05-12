Comparto CA9, rilasciato il permesso di costruire per completare le opere di urbanizzazione primaria

Il Comune di Manfredonia ha reso noto il rilascio del permesso di costruire n. 05/2026 relativo al completamento delle opere di urbanizzazione primaria nel comparto CA9. L’avviso è stato pubblicato dal Settore VI “Urbanistica e gestione del territorio”, a firma del responsabile del settore, ingegnere Lucio Barbaro.

Il provvedimento riguarda una richiesta di permesso di costruire collegata al completamento delle opere di urbanizzazione primaria nel comparto CA9, con destinazione d’uso indicata come “opere di urbanizzazione”. L’istanza è riferita al protocollo 44742 del 10 novembre 2020, trasmessa con protocollo 9341 del 12 febbraio 2026.

L’avviso è stato emanato ai sensi dell’art. 10, ottavo comma, della legge 765 del 1967 e dell’art. 20, comma 6, del D.P.R. 380/2001. Come previsto dalla normativa, il Comune informa la cittadinanza che il titolo edilizio è stato rilasciato e che chiunque può prenderne visione presso l’Ufficio Tecnico Comunale, insieme ai relativi atti di progetto.

Il comparto CA9 è una delle aree di espansione urbana della città e negli ultimi anni è stato interessato da diversi procedimenti amministrativi e progettuali, anche legati alla realizzazione di nuove attrezzature pubbliche. Il completamento delle opere di urbanizzazione primaria rappresenta un passaggio essenziale per garantire funzionalità, accessibilità e servizi adeguati all’area.

Le opere di urbanizzazione primaria comprendono, in generale, quegli interventi necessari a rendere effettivamente fruibili le aree edificabili: viabilità, reti tecnologiche, sottoservizi, spazi di collegamento e infrastrutture di base. Il rilascio del permesso di costruire consente quindi di procedere con attività edilizie e trasformazioni urbanistiche finalizzate al completamento dell’assetto infrastrutturale del comparto.

L’avviso tutela anche il diritto di accesso e partecipazione dei cittadini. Gli interessati possono visionare il permesso e gli elaborati progettuali presso gli uffici competenti e, ove ne ricorrano i presupposti, proporre ricorso contro il rilascio del titolo.

A cura di Giuseppe de Filippo.