"Comparto D32, la Regione chiede il rispetto delle norme. Il Comune procede, ma restano i dubbi"

Finita la stagione delle dichiarazioni pubbliche e delle polemiche, resta una vicenda che continua a porre interrogativi rilevanti sul piano urbanistico, amministrativo e politico: quella del comparto D32, area artigianale e commerciale D4E del PRG di Manfredonia.

Non si tratta soltanto di una questione tecnica. Secondo la ricostruzione contenuta negli atti e nelle segnalazioni presentate negli anni, il caso D32 rappresenta un esempio di come una scelta urbanistica possa produrre effetti molto rilevanti sulla trasformazione di un’area originariamente destinata ad attività produttive e artigianali.

Tutto nasce nel 2019, durante la gestione commissariale del Comune. Il Commissario straordinario Vittorio Piscitelli, con deliberazione n. 24 del 16 ottobre 2019, adottata con i poteri del Consiglio comunale, introduce la possibilità di cambio di destinazione d’uso nell’insula ex D32 da attività artigianali e attrezzature per il commercio verso funzioni residenziali, commerciali e terziarie.

Nella stessa delibera, però, la zona D32 viene descritta come area destinata a laboratori artigianali, botteghe, depositi e attrezzature commerciali. La residenza, nelle previsioni originarie del PRG, risultava ammessa esclusivamente quale abitazione accessoria del proprietario della bottega, con vincolo funzionale rispetto all’attività produttiva, una unità per lotto minimo di 500 mq e superficie massima di 95 mq.

Da qui nasce il nodo principale della contestazione: secondo i rilievi richiamati negli esposti e nelle note regionali, una zona produttivo-artigianale sarebbe stata trattata come area suscettibile di trasformazione residenziale senza una vera variante urbanistica generale.

La stessa deliberazione prevedeva inoltre un termine di tre anni per la presentazione delle istanze di cambio d’uso. Tuttavia, nonostante le contestazioni e i rilievi successivamente emersi, l’atto non risulta revocato.

La Regione Puglia era intervenuta già nel 2021. Con nota del 7 ottobre 2021, la Sezione Urbanistica regionale, chiamata a esprimersi sul Permesso di Costruire n. 24/2021 relativo ai lotti 174 e 175, ricordava che la deliberazione commissariale n. 24/2019 era stata già oggetto di rilievi ostativi contenuti nelle note regionali del 13 dicembre 2019 e del 22 luglio 2020. La stessa comunicazione veniva trasmessa anche alla Provincia di Foggia.

Nel 2023, dopo l’audizione in V Commissione del Consiglio regionale, la Regione invitava nuovamente il Comune di Manfredonia a relazionare sulle attività svolte nell’ambito delle proprie competenze, richiamando integralmente i contenuti della nota del 2021.

Nel 2026, a seguito di una nuova istanza formale relativa alla richiesta di intervento sostitutivo e alla denuncia di una possibile lottizzazione abusiva, la Regione ha nuovamente invitato Comune e Provincia ad adottare “senza ulteriori indugi” gli eventuali provvedimenti ritenuti necessari al rispetto del quadro normativo e pianificatorio vigente.

In sostanza, dagli atti emerge una situazione nella quale la Regione continua a richiamare l’esistenza di rilievi e la necessità di verifiche, mentre il comparto continua il proprio sviluppo urbanistico attraverso il rilascio di ulteriori titoli edilizi.

Solo dopo una formale diffida, all’Albo Pretorio sono comparsi diversi permessi di costruire riferiti al comparto D32. Secondo la ricostruzione contenuta nelle denunce e negli esposti, non si tratterebbe dunque di un episodio isolato, ma di una progressiva trasformazione urbanistica dell’area.

Il tema investe anche aspetti ambientali e sanitari. Nelle denunce integrative depositate viene richiamata la disciplina sull’inquinamento acustico, evidenziando come l’area sia nata come comparto artigianale e non come zona residenziale autonoma. Secondo tale impostazione, il cambio d’uso avrebbe richiesto una preventiva verifica di compatibilità acustica e funzionale rispetto alle attività produttive presenti.

Altro elemento politicamente sensibile riguarda il fatto che, tra i soggetti indicati negli atti e nelle segnalazioni come interessati da interventi nel comparto, compare anche l’attuale consigliere comunale Massimiliano Ritucci.

Ritucci è politicamente vicino ad Antonio Tasso, già deputato della Repubblica nella XVIII legislatura. Nel dibattito politico cittadino è stata più volte richiamata anche la vicinanza politica tra Tasso e l’allora Commissario Piscitelli.

La questione, per questo motivo, ha assunto nel tempo anche una dimensione politica. Non soltanto per i contenuti urbanistici della deliberazione, ma per il contesto nel quale essa si inserisce e per le successive scelte amministrative adottate negli anni successivi.

Con l’insediamento dell’amministrazione La Marca, molti si aspettavano un riesame complessivo della vicenda, anche alla luce dei rilievi regionali richiamati negli anni. Tuttavia, secondo quanto emerge dagli atti pubblici consultati, la deliberazione commissariale non risulta revocata e nel tempo sarebbero stati rilasciati ulteriori permessi di costruire.

Nel dibattito cittadino vengono inoltre richiamate interlocuzioni politiche e amministrative sul tema del comparto D32. Si tratta di circostanze che, allo stato, appartengono al piano del confronto politico e non risultano supportate da accertamenti giudiziari.

Resta inoltre il tema del ruolo assunto negli anni da esponenti politici che avevano inizialmente contestato la vicenda. Tra questi viene richiamata anche Maria Teresa Valente, già consigliera comunale di CON Manfredonia e oggi assessora della Giunta La Marca.

Nel 2021 la nota regionale relativa al Permesso di Costruire n. 24/2021 veniva trasmessa anche quale riferimento del Comitato civico “CON Manfredonia”, in relazione all’esposto del 2 ottobre 2021.

Da qui nasce una domanda politica che continua ad alimentare il confronto cittadino: le contestazioni sollevate in passato sul comparto D32 restano ancora attuali oppure le successive scelte amministrative hanno modificato quell’impostazione iniziale?

Il punto centrale della vicenda, tuttavia, resta quello amministrativo. La Regione continua a richiamare rilievi e competenze; il Comune, nel frattempo, prosegue nell’attività amministrativa relativa al comparto; la Provincia resta coinvolta nelle comunicazioni istituzionali; mentre esposti, richieste di riesame e denunce continuano ad accumularsi.

Particolarmente forte è anche il paragone con le pratiche di condono edilizio ancora pendenti da decenni. Molti cittadini attendono definizioni amministrative da quarant’anni, mentre nel comparto D32 gli atti mostrano un iter che, secondo i contestatori, avrebbe avuto tempi molto più rapidi.

È proprio questa differenza di trattamento percepita che alimenta la parte più dura della polemica pubblica: la sensazione di una doppia velocità amministrativa tra cittadini comuni e interventi urbanisticamente più rilevanti.

In altri casi, inoltre, mutamenti di destinazione d’uso ritenuti urbanisticamente illegittimi hanno determinato contestazioni giudiziarie ai sensi dell’art. 44 del DPR 380/2001. Anche per questo motivo viene chiesto agli enti competenti un chiarimento definitivo sulla legittimità complessiva delle trasformazioni avvenute nel comparto.

La vicenda D32, dunque, continua a rappresentare uno dei temi urbanistici e politici più delicati della città. Da una parte vi sono deliberazioni, permessi e attività amministrative formalmente adottate; dall’altra persistono rilievi regionali, richieste di verifica, esposti e interrogativi che, ad oggi, non sembrano avere ancora trovato una risposta conclusiva.

La legalità amministrativa, soprattutto in materie delicate come urbanistica e pianificazione del territorio, richiede trasparenza, chiarezza e atti definitivi. Ed è proprio su questo terreno che il caso D32 continua ad alimentare dubbi, polemiche e richieste di approfondimento pubblico.

Angelo Riccardi, Manfredonia 12 maggio 2026.