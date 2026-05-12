Si è conclusa alle 13.30 la seduta odierna del Consiglio comunale, aperta da un minuto di raccoglimento in ricordo di Dino Carta e Stefania Rago, vittime di omicidi che hanno scosso l’intera comunità.

Al primo accapo dell’ordine del giorno la richiesta di convocazione urgente di un Consiglio comunale monotematico sul Piano Urbanistico Generale della città di Foggia, proposta dall’opposizione (primo firmatario Claudio Amorese) e respinta con 15 voti contrari, 8 favorevoli e 3 astenuti.

Accolta all’unanimità, invece, la mozione presentata dal consigliere Francesco Salemme per l’intitolazione della tribuna del Campo Sportivo Croci Nord a Carlo Ricchetti, calciatore prima e allenatore poi morto il 28 ottobre 2025 a 55 anni, che nel quartiere Candelaro era nato e al quale era particolarmente legato.

Sono state discusse due interrogazioni: la prima sulla manutenzione e pulizia dei corsi d’acqua presenti sul territorio, la seconda sul fabbricato in via Lucera e in via Concetto Marchesi oggetto di sgombero e di messa in sicurezza dal 28 dicembre dello scorso anno a causa di un cedimento.

L’assessora all’Ambiente Lucia Aprile ha infine risposto all’interpellanza presentata dai consiglieri Amorese, Accettulli e Soragnese sulla richiesta di intervento e chiarimenti sullo stato di degrado dei parchi gioco comunali. 21 attrezzature (giochi a molla, altalene, scivoli) sono state sostituite negli ultimi anni nei parchi gioco San Pio X, Kennedy, U. Iarussi, Piazza Daloiso e in Villa Comunale e altri 4 sono di prossima installazione in Via La Torre/Via Spera e Parco San Felice da parte della ditta che si occupa del servizio di manutenzione del verde, dei parchi gioco e delle aree ludiche poste nelle aree a verde. Per quanto riguarda la sostituzione dei giochi danneggiati, si è proceduto all’affidamento dei lavori con una procedura avviata sulla piattaforma telematica Traspare, e saranno effettuati a partire dal primo semestre dell’anno.

La prossima seduta del Consiglio comunale è stata programmata per lunedì prossimo 18 maggio.