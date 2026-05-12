Debito fuori bilancio da 1.459 euro: il Comune di Manfredonia condannato dal TAR nel caso Cave Foglia

Il Consiglio comunale di Manfredonia ha riconosciuto la legittimità di un debito fuori bilancio derivante da una condanna del TAR Puglia nel contenzioso che vede coinvolta la società Cave Foglia Srl.
La delibera è stata approvata durante la seduta del 29 aprile 2026 con 17 voti favorevoli e quattro contrari.
Il provvedimento riguarda il pagamento di 1.459,12 euro tra spese legali, accessori e contributi professionali, somma derivante dall’ordinanza esecutiva emessa dal Tribunale amministrativo regionale di Bari nell’ambito del giudizio promosso dalla società estrattiva contro il Comune di Manfredonia.
La vicenda nasce dal ricorso presentato dalla Cave Foglia Srl contro una nota dirigenziale del Comune del 15 aprile 2024 relativa alla richiesta di documentazione integrativa per la proroga dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva.
Secondo quanto ricostruito negli atti approvati dal Consiglio comunale, la società aveva impugnato il provvedimento davanti al TAR sostenendo ritardi e criticità nell’iter amministrativo relativo alla proroga autorizzativa.
Il TAR Puglia, con ordinanza cautelare e successiva ordinanza esecutiva n. 1062/2024, ha accolto l’istanza della società ordinando al Comune di riavviare il procedimento amministrativo entro 45 giorni.
Il tribunale amministrativo ha inoltre nominato il Prefetto di Foggia quale commissario ad acta con il compito di intervenire in caso di mancata esecuzione da parte dell’ente comunale.
Contestualmente il TAR ha condannato il Comune al pagamento delle spese processuali relative alla fase cautelare del giudizio.
La somma riconosciuta dal Consiglio comunale comprende spese generali, contributo previdenziale forense e IVA, da liquidare in favore dell’avvocato Emanuele Tomasicchio, legale della società Cave Foglia.
Nel corso della discussione consiliare è stato ricordato che il riconoscimento del debito fuori bilancio rappresenta un atto obbligatorio previsto dall’articolo 194 del Testo unico degli enti locali nei casi di sentenze esecutive.
Il Consiglio comunale, infatti, non dispone di margini discrezionali rispetto a decisioni già esecutive dell’autorità giudiziaria, dovendo semplicemente procedere alla presa d’atto della legittimità del debito e alla copertura finanziaria.
La somma sarà coperta attraverso il capitolo 2580 del bilancio comunale 2026.
A cura di Michele Solatia.
2 commenti su "Debito fuori bilancio da 1.459 euro: il Comune di Manfredonia condannato dal TAR nel caso Cave Foglia"
Pagassero i responsabili e i loro eredi e non i contribuenti.
Ora chi paga?? Voglio vedere…