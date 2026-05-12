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Doppio incidente sulla nuova orbitale di Foggia: quattro veicoli coinvolti, una donna in ospedale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Maggio 2026
Stato news //

Doppio incidente sulla nuova orbitale di Foggia: quattro veicoli coinvolti, una donna in ospedale

FOGGIA — Doppio incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla nuova orbitale di Foggia, dove due distinti sinistri si sono verificati quasi simultaneamente nelle due carreggiate opposte della strada.

Secondo le prime informazioni raccolte, un primo impatto ha coinvolto due veicoli in transito nella carreggiata in direzione sud. Nello stesso momento, e praticamente alla stessa altezza del primo schianto, altri due mezzi si sono scontrati nella corsia opposta per cause ancora in fase di accertamento.

Ad avere la peggio sarebbe stata una giovane donna alla guida di uno dei veicoli coinvolti nel secondo incidente. La conducente è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Al momento non sono note le sue condizioni di salute.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari, le forze dell’ordine e il personale incaricato della gestione della viabilità, con inevitabili rallentamenti e disagi al traffico lungo l’arteria stradale.

Gli accertamenti sono ora affidati agli agenti intervenuti, che dovranno chiarire l’esatta dinamica dei due incidenti e verificare un’eventuale correlazione tra i due schianti avvenuti a pochi metri di distanza l’uno dall’altro.

Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

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