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Home // Cronaca // Dramma alla periferia di Ordona: morta bimba di tre mesi

ORDONA DRAMMA Dramma alla periferia di Ordona: morta bimba di tre mesi

Una bambina di appena tre mesi ha perso la vita dopo aver ingerito dei liquidi, probabilmente latte materno

Dramma alla periferia di Ordona: morta bimba di tre mesi

Dramma alla periferia di Ordona: morta bimba di tre mesi - PH: Enzo Maizzi

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
12 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

Tragedia questa mattina alla periferia di Ordona, nel Foggiano, dove una bambina di appena tre mesi ha perso la vita dopo aver ingerito dei liquidi, probabilmente latte materno.

Secondo le prime ricostruzioni, la piccola sarebbe rimasta soffocata. Immediata la richiesta di intervento al 118, ma all’arrivo dei sanitari la neonata era già deceduta.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La Procura di Foggia potrebbe ora disporre l’autopsia sul corpo della bambina per stabilire con precisione le cause del decesso.

A cura di Michele Solatia.

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