Una vasta inchiesta della Procura di Trani ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 72 soggetti, tra persone fisiche e giuridiche, con accuse a vario titolo di disastro ambientale colposo e scarico illecito di reflui industriali nell’area Asi di Molfetta.

Secondo gli investigatori, per anni sarebbero stati utilizzati pozzi disperdenti abusivi e non autorizzati per convogliare scarichi industriali direttamente nella falda acquifera, provocando un grave inquinamento del sottosuolo con sostanze considerate altamente tossiche e cancerogene, tra cui arsenico, zinco, cadmio e nichel.

Nel corso della conferenza stampa, il procuratore di Trani Renato Nitti ha spiegato che l’indagine, denominata “Ground Water”, è nata dall’analisi della situazione nella zona industriale di Molfetta, un’area che si estende per circa 230 ettari. Le attività investigative della Capitaneria di Porto, effettuate attraverso videoispezioni e campionamenti biologici, chimici e ingegneristici, avrebbero evidenziato concentrazioni di sostanze inquinanti superiori fino a diecimila volte ai limiti consentiti dalla legge.

Tra gli indagati figurano anche dirigenti e funzionari del Consorzio Asi di Bari, della Città Metropolitana di Bari e del Comune di Molfetta, oltre ai titolari di numerose aziende operanti nell’area industriale.

Gli inquirenti ipotizzano che alcune prescrizioni ambientali obbligatorie non siano state applicate “consapevolmente”, con l’obiettivo di ridurre i costi di gestione degli scarichi industriali, causando però un danno ambientale ritenuto irreversibile e solo contenibile.

L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro di beni per un valore complessivo di 150 milioni di euro. Sotto sigilli sono finite 17 aziende, porzioni di altre cinque imprese e 11 pozzi disperdenti, di cui dieci ritenuti abusivi.

La Procura ha inoltre avanzato richiesta di commissariamento giudiziale del Consorzio Asi e della società Asi Spa, partecipata dello stesso consorzio.

Lo riporta ansa.it.