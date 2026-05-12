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Home // Bari // Falda contaminata da nichel e cadmio: 72 indagati per disastro ambientale sequestri per 150 milioni

DISASTRO AMBIENTALE Falda contaminata da nichel e cadmio: 72 indagati per disastro ambientale sequestri per 150 milioni

Accuse a vario titolo di disastro ambientale colposo e scarico illecito di reflui industriali nell’area Asi di Molfetta

Falda contaminata da nichel e cadmio: 72 indagati per disastro ambientale sequestri per 150 milioni

Falda contaminata da nichel e cadmio: 72 indagati per disastro ambientale sequestri per 150 milioni - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Maggio 2026
Bari // Cronaca //

Una vasta inchiesta della Procura di Trani ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 72 soggetti, tra persone fisiche e giuridiche, con accuse a vario titolo di disastro ambientale colposo e scarico illecito di reflui industriali nell’area Asi di Molfetta.

Secondo gli investigatori, per anni sarebbero stati utilizzati pozzi disperdenti abusivi e non autorizzati per convogliare scarichi industriali direttamente nella falda acquifera, provocando un grave inquinamento del sottosuolo con sostanze considerate altamente tossiche e cancerogene, tra cui arsenico, zinco, cadmio e nichel.

Nel corso della conferenza stampa, il procuratore di Trani Renato Nitti ha spiegato che l’indagine, denominata “Ground Water”, è nata dall’analisi della situazione nella zona industriale di Molfetta, un’area che si estende per circa 230 ettari. Le attività investigative della Capitaneria di Porto, effettuate attraverso videoispezioni e campionamenti biologici, chimici e ingegneristici, avrebbero evidenziato concentrazioni di sostanze inquinanti superiori fino a diecimila volte ai limiti consentiti dalla legge.

Tra gli indagati figurano anche dirigenti e funzionari del Consorzio Asi di Bari, della Città Metropolitana di Bari e del Comune di Molfetta, oltre ai titolari di numerose aziende operanti nell’area industriale.

Gli inquirenti ipotizzano che alcune prescrizioni ambientali obbligatorie non siano state applicate “consapevolmente”, con l’obiettivo di ridurre i costi di gestione degli scarichi industriali, causando però un danno ambientale ritenuto irreversibile e solo contenibile.

L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro di beni per un valore complessivo di 150 milioni di euro. Sotto sigilli sono finite 17 aziende, porzioni di altre cinque imprese e 11 pozzi disperdenti, di cui dieci ritenuti abusivi.

La Procura ha inoltre avanzato richiesta di commissariamento giudiziale del Consorzio Asi e della società Asi Spa, partecipata dello stesso consorzio.

Lo riporta ansa.it.

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