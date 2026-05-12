Monte Sant’Angelo ha vissuto dal 7 al 9 maggio la nona edizione del Festival Michael, manifestazione dedicata al patrimonio culturale, spirituale, naturale e gastronomico della Città dei due Siti UNESCO. Un’edizione partecipata e diffusa, che ha coinvolto istituzioni, parrocchie, associazioni e cittadini in un percorso condiviso tra memoria, tradizione e nuove produzioni culturali.

Il Festival, ideato e promosso dall’Assessorato alla cultura e al turismo del Comune di Monte Sant’Angelo con il sostegno della Regione Puglia e dell’Ente Parco nazionale del Gargano, in collaborazione con Santuario, Arcidiocesi e numerose realtà del territorio, ha confermato la sua identità di evento costruito come cammino collettivo di comunità.

L’apertura è stata preceduta da un’anteprima dedicata alla pubblicazione “Speciale GarganoStudi: 1978-1987 una grande pagina di storia”, momento di riconoscenza verso una stagione culturale fondamentale per il territorio.

Tra i primi appuntamenti del 7 maggio, spazio ai più piccoli con attività di narrazione sul culto micaelico e alla presentazione dei nuovi materiali turistici dedicati alla città. Nel corso della giornata sono stati avviati laboratori didattici dedicati alle tradizioni artigianali legate alle statue dell’Arcangelo Michele e momenti di approfondimento sulla creatività contemporanea.

Uno dei passaggi più significativi è stato il cammino verso la Grotta di San Michele, vissuto come esperienza collettiva tra parrocchie, associazioni e cittadini. Un percorso culminato nella Veglia di preghiera in onore di San Michele Arcangelo, momento di forte partecipazione spirituale e comunitaria.

La giornata si è conclusa con il Falò di San Michele, tra musica, tradizione e memoria popolare, rafforzando il legame tra identità religiosa e cultura del territorio.

L’8 maggio, giorno del Dies Festus, è stato dedicato alle celebrazioni religiose nella Grotta e alla partecipazione degli studenti lungo il cammino della Via Micaelica, in un’esperienza educativa che ha unito scuola, storia e patrimonio. Nel pomeriggio si è svolta anche la benedizione di una statua dell’Arcangelo, frutto di un percorso di artigianato culturale contemporaneo.

Tra gli eventi centrali, la conferenza dedicata ai 950 anni delle Porte di Bronzo del Santuario, seguita da un approfondimento sul legame tra San Francesco e San Michele, che ha messo in dialogo spiritualità, storia e pellegrinaggio.

La giornata conclusiva del 9 maggio ha proposto visite guidate ai luoghi simbolo del culto micaelico e del patrimonio UNESCO, fino al momento più rappresentativo del Festival: “L’Otto per la Pace”, in cui associazioni e cittadini hanno portato una pietra come segno simbolico di partecipazione e costruzione collettiva.

La manifestazione si è chiusa con la rievocazione storica dell’“Apparizione della Vittoria”, dedicata alla battaglia tra Bizantini e Longobardi e alla tradizione legata all’Arcangelo Michele, in un racconto che unisce storia, identità e memoria condivisa.

Il Sindaco ha sintetizzato il senso dell’edizione affermando: “Il Monte è sempre in cammino”. Nel suo intervento ha sottolineato come il Festival rappresenti una comunità che costruisce insieme il proprio futuro attraverso cultura, fede e partecipazione.

L’Assessora alla cultura e al turismo ha evidenziato come il Festival abbia messo in relazione memoria storica, creatività contemporanea e promozione del territorio, trasformando la cultura in un processo continuo e condiviso.

Il coordinatore del Festival ha infine rimarcato il valore simbolico della pietra come elemento centrale dell’edizione, segno di una comunità che non si limita a raccontarsi ma continua a costruirsi nel tempo.

La nona edizione di Michael si chiude così come un percorso di comunità e identità condivisa, in cui Monte Sant’Angelo rinnova il proprio legame con il patrimonio UNESCO e con la propria vocazione di città in continuo cammino.

Lo riporta montesantangelo.it.