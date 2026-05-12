Proseguono anche questa settimana a Foggia i controlli sulle soste irregolari effettuati dalla Polizia Locale con il supporto del sistema elettronico Street Control, utilizzato per il monitoraggio delle violazioni nel centro urbano.
Le verifiche saranno distribuite su più giornate e fasce orarie, interessando diverse aree della città particolarmente sensibili al fenomeno della sosta selvaggia.
Nella giornata di mercoledì 13 maggio, dalle 15 alle 21, i controlli interesseranno l’area pedonale compresa tra Via Duomo e Via Arpi, oltre a Viale Manfredi, Viale XXIV Maggio, Via della Repubblica, Corso Roma, Piazza della Libertà, Corso Pietro Giannone, Via Giacomo Matteotti, Via Senatore Raffaele Nannarone e Via Leone XIII.
Nella giornata di giovedì 14 maggio, dalle 8 alle 14, la Polizia Locale sarà invece operativa in Viale Manfredi, Corso Garibaldi, Via Martire, Corso Roma, Piazza della Libertà, Corso Pietro Giannone e Via della Repubblica a partire dall’intersezione con Via Arpi.
L’attività rientra nel più ampio piano di controllo del territorio volto a contrastare le soste irregolari e migliorare la viabilità urbana, con particolare attenzione alle zone centrali e maggiormente trafficate della città.