Foggia, presentato il Dossier Idos e il programma verso la Giornata del Rifugiato

Si è svolta nella Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte di Foggia la presentazione del “Dossier statistico immigrazione 2025”, appuntamento che segna l’avvio del calendario di eventi verso la Giornata Mondiale del Rifugiato, in programma il 18 giugno 2026 a Manfredonia. L’iniziativa coinvolge enti pubblici, associazioni e realtà del Terzo settore impegnate nei progetti SAI, con l’obiettivo di promuovere incontro, conoscenza e inclusione attraverso testimonianze, attività culturali e momenti di partecipazione.

Il dossier, giunto alla 35esima edizione e curato dal Centro Studi e Ricerche Idos con Confronti, analizza i dati sulla presenza dei cittadini stranieri in Italia e in Puglia, offrendo una lettura delle dinamiche migratorie e delle politiche di integrazione.

Sul territorio regionale, il capitolo pugliese è stato promosso da Cgil e Cisl Puglia. Secondo i dati illustrati da Antonio Ricci, vicepresidente del Centro Studi Idos, al 31 dicembre 2024 i cittadini stranieri residenti in Puglia sono 156.748, con un incremento del +6,4% rispetto all’anno precedente.

La distribuzione territoriale vede Bari con 46.035 presenze, Foggia con 38.072, Lecce con 29.320, Taranto con 18.137, Brindisi con 13.527 e Barletta-Andria-Trani con 11.657. Le comunità più numerose sono quelle romena, albanese, marocchina, georgiana, cinese, nigeriana e senegalese, che insieme rappresentano il 58,6% della popolazione straniera residente.

Nel 2024 i figli di cittadini stranieri nati in Puglia sono stati 1.282. Nel settore scolastico, negli ultimi dieci anni gli studenti italiani sono diminuiti del 19%, mentre quelli stranieri sono aumentati del 26,2%, passando da 16.546 a 20.875. Particolarmente significativo l’aumento degli studenti stranieri nati in Italia, cresciuti dell’80,6%. Nell’ultimo anno scolastico gli studenti non italiani rappresentano il 3,9% del totale regionale, e oltre la metà è nata in Italia.

Per quanto riguarda i permessi di soggiorno rilasciati nel 2024, emergono soprattutto quelli legati a protezione internazionale (42%) e lavoro, con 2.507 permessi complessivi, in larga parte stagionali. La Puglia ospita inoltre il 5% delle presenze nel sistema di accoglienza nazionale, con 6.883 persone accolte tra dicembre 2024 e giugno 2025.

Nel corso dell’incontro è stato presentato anche il programma di avvicinamento alla Giornata Mondiale del Rifugiato. La “Festa del Rifugiato” si terrà il 18 giugno a Manfredonia, con la partecipazione di beneficiari dei progetti SAI attivi in diversi comuni del territorio.

Il calendario degli eventi prevede appuntamenti culturali e testimonianze, tra cui la presentazione del graphic novel “L’algoritmo della farfalla” il 13 maggio a Foggia, l’incontro con Mamadou Diakité il 20 maggio a Manfredonia e l’inaugurazione della mostra fotografica “I volti dell’accoglienza” il 27 maggio.

Dal 16 al 18 giugno sono previste visite sulla barca a vela Invicta confiscata alla criminalità, mentre il 17 giugno si terrà una cerimonia in memoria delle vittime in mare. La giornata conclusiva del 18 giugno si svolgerà al porto turistico di Manfredonia.

Le iniziative nascono da una rete di realtà del territorio impegnate nell’accoglienza e nell’inclusione sociale, con l’obiettivo di promuovere una cultura dell’incontro e della partecipazione.