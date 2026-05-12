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VIDEOSORVEGLIANZA FOGGIA Foggia, subappalto per la rete 5G della videosorveglianza: il Comune accelera sul piano anti mala movida

Il Comune di Foggia accelera sul potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadino legato al contrasto della cosiddetta “mala movida”

Foggia, subappalto per la rete 5G della videosorveglianza: il Comune accelera sul piano anti mala movida

Mala movida - PH: foggiatoday.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
12 Maggio 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – Il Comune di Foggia accelera sul potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadino legato al contrasto della cosiddetta “mala movida”. Con una nuova determinazione dirigenziale, Palazzo di Città ha autorizzato il subappalto di una parte delle attività previste nell’ambito del progetto di installazione e configurazione degli apparati di rete 5G destinati al monitoraggio urbano. Il provvedimento rappresenta un ulteriore tassello del programma finanziato attraverso il fondo nazionale per la sicurezza urbana relativo al triennio 2024-2026.

La determina, firmata dal dirigente dei Servizi Informatici Giuseppe Marchitelli, integra un precedente atto adottato lo scorso 24 febbraio 2026 e riguarda l’affidamento alla società Fastweb S.p.A. del servizio tecnologico collegato al sistema di videosorveglianza cittadino. Il progetto punta a rafforzare il controllo delle aree più sensibili della città, in particolare quelle interessate dai fenomeni di degrado urbano, schiamazzi notturni e microcriminalità legati alla movida.

L’intervento trae origine dal contributo ministeriale assegnato al Comune di Foggia nell’ambito del “Fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana”. La Prefettura di Foggia, con nota del novembre 2025, aveva riconosciuto all’amministrazione comunale un finanziamento pari a 131.680 euro per l’annualità 2025, finalizzato proprio alla realizzazione di sistemi tecnologici di monitoraggio e prevenzione.

Nel dettaglio, il progetto prevede l’installazione e la configurazione di router 5G, antenne omnidirezionali e adattatori injector PoE nei punti strategici individuati dall’amministrazione comunale e dagli operatori tecnici. Gli interventi comprendono anche il cablaggio con cavi ad alta resistenza e la messa a punto delle configurazioni radiomobili per ottimizzare le prestazioni della rete.

La società Fastweb, subentrata a Vodafone Italia dopo la fusione per incorporazione comunicata nel novembre 2025, aveva ottenuto l’affidamento del servizio attraverso una procedura sul MePA per un importo complessivo di 34.915,50 euro oltre IVA. Successivamente, nel marzo 2026, il Comune aveva formalizzato il contratto mediante scrittura privata.

Il nuovo provvedimento autorizza ora il subappalto in favore della società Dinets Srl, con sede ad Ancona, per un importo presunto di 24.990 euro, comprensivi degli oneri per la sicurezza. L’autorizzazione arriva dopo la richiesta presentata da Fastweb nell’aprile scorso e dopo una rettifica contrattuale resasi necessaria per correggere un errore materiale contenuto nella scrittura privata originaria, nella quale era stato indicato erroneamente che la società non avrebbe fatto ricorso al subappalto.

Il Comune ha precisato di aver già avviato le verifiche antimafia attraverso la Banca dati nazionale e di aver acquisito il Durc regolare della società incaricata. La determina evidenzia inoltre che il nuovo atto non comporta variazioni di spesa rispetto all’impegno economico già assunto nei mesi precedenti.

Dal punto di vista tecnico, il sistema 5G dovrà integrarsi con la rete mobile di accesso alla LAN e all’intranet comunale già affidata in convenzione Consip all’operatore Vodafone-Fastweb. L’obiettivo dell’amministrazione è realizzare una piattaforma di trasmissione dati stabile, sicura e ad alte prestazioni, capace di supportare il flusso video delle telecamere urbane e consentire controlli in tempo reale.

A cura di Giovanna Tambo.

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