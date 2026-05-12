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Home // Foggia // Gatta (Fi): «Il procuratore Melillo ha ragione, la questione mafiosa sia una priorità collettiva, non solo giudiziaria»

MELILLO GATTA Gatta (Fi): «Il procuratore Melillo ha ragione, la questione mafiosa sia una priorità collettiva, non solo giudiziaria»

"Le parole del Procuratore Nazionale Antimafia rappresentano un monito che non può e non deve rimanere inascoltato"

Gatta (Fi): «Il procuratore Melillo ha ragione, la questione mafiosa sia una priorità collettiva, non solo giudiziaria»

L'onorevole Giandiego Gatta, deputato di Forza Italia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Maggio 2026
Foggia // Politica //

«Le parole del Procuratore Nazionale Antimafia, Giovanni Melillo, pronunciate a Foggia, rappresentano un monito che non può e non deve rimanere inascoltato, specialmente da chi rappresenta istituzioni e territorio della Capitanata». Lo dichiara in una nota l’onorevole Giandiego Gatta, deputato di Forza Italia e componente della Commissione Agricoltura.

«Il Procuratore Melillo ha centrato il punto: la mafia foggiana non è solo una scia di sangue, ma un cancro economico che si annida nel controllo dei settori produttivi. Lo sfruttamento del lavoro e il sistema delle agromafie sono piaghe che soffocano lo sviluppo della nostra terra e offendono la dignità di migliaia di lavoratori e imprenditori onesti. Condivido profondamente l’analisi del Procuratore — prosegue Gatta — quando afferma che la mafia non è solo una questione di ordine pubblico, ma una priorità politica e sociale. Mentre ringraziamo magistratura e forze dell’ordine per il lavoro che quotidianamente profondono, la presenza e l’attenzione ad ogni sollecitazione della Commissione parlamentare Antimafia, il cui vicepresidente è il pugliese Mauro D’Attis, dobbiamo nel contempo interrogarci sul preoccupante muro di omertà denunciato. Come rappresentanti del territorio, abbiamo il dovere di promuovere una cultura della legalità che sottragga terreno fertile al potere intimidatorio dei clan. La lotta alla criminalità deve essere il cuore pulsante delle agende pubbliche, a ogni livello, per liberare finalmente l’economia della Capitanata dai condizionamenti criminali» la conclusione del parlamentare azzurro.

1 commenti su "Gatta (Fi): «Il procuratore Melillo ha ragione, la questione mafiosa sia una priorità collettiva, non solo giudiziaria»"

  1. Appunto…venite a vedere a Manfredonia che ci sta…. più di va in alto , più si è vicino all obiettivo

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