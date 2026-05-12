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TITOLARE VIOLENTA Ha un malore e chiede aiuto in un bar, il titolare la violenta: condannato a 6 anni

È stato condannato a sei anni di reclusione il barista di 28 anni accusato di aver aggredito e violentato una donna di 49 anni

Ha un malore e chiede aiuto in un bar, il titolare la violenta: condannato a 6 anni

Violenza sessuale - Fonte Immagine non riferita al testo: penalistimilano.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Maggio 2026
Cronaca // Primo piano //

È stato condannato a sei anni di reclusione il barista di 28 anni accusato di aver aggredito e violentato una donna di 49 anni all’interno del locale che gestiva in viale Eritrea, nel quartiere Africano di Roma. L’uomo dovrà rispondere dei reati di violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni.

L’episodio risale al maggio 2025. La vittima, mentre camminava lungo la strada, avrebbe accusato un improvviso malore dovuto a un calo di pressione e si sarebbe fermata nel bar chiedendo semplicemente un bicchiere d’acqua.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il titolare del locale si sarebbe offerto di accompagnarla ai servizi igienici situati nel seminterrato. Una volta raggiunto il piano inferiore, però, l’uomo avrebbe bloccato la donna, aggredendola e costringendola a subire abusi sessuali.

La donna avrebbe tentato più volte di liberarsi, riportando anche una ferita al sopracciglio durante la colluttazione. L’incubo sarebbe durato quasi un’ora, senza che dall’esterno qualcuno riuscisse a rendersi conto di quanto stava accadendo.

Solo dopo ripetuti tentativi la 49enne sarebbe riuscita a spingere l’aggressore e a fuggire all’esterno del locale, dove ha iniziato a chiedere aiuto attirando l’attenzione dei passanti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia Parioli e del Nucleo Investigativo, che hanno fermato il 28enne e avviato gli accertamenti. Nei giorni successivi le autorità hanno disposto anche la revoca della licenza del bar e la chiusura definitiva dell’attività.

La sentenza è arrivata al termine del processo celebrato con rito abbreviato. Il tribunale ha accolto le richieste della pm Giulia Guccione e riconosciuto le ragioni delle parti civili, tra cui le associazioni “Insieme a Marianna” e “Associazione italiana vittime vulnerabili di reato”.

Lo riporta leggo.it.

1 commenti su "Ha un malore e chiede aiuto in un bar, il titolare la violenta: condannato a 6 anni"

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