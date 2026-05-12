Edizione n° 6064

BALLON D'ESSAI

SEQUESTRO BANCAROTTA // Bancarotta fraudolenta e falso in bilancio: sequestro da 7,3 milioni su società di costruzioni
12 Maggio 2026 - ore  11:46

CALEMBOUR

TITOLARE VIOLENTA // Ha un malore e chiede aiuto in un bar, il titolare la violenta: condannato a 6 anni
12 Maggio 2026 - ore  09:11

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Hantavirus, 25enne calabrese trasferito allo Spallanzani dopo la comparsa di sintomi

CALABRESE HANTAVIRUS Hantavirus, 25enne calabrese trasferito allo Spallanzani dopo la comparsa di sintomi

Il giovane aveva viaggiato sullo stesso volo Klm partito da Johannesburg sul quale si trovava anche la donna successivamente deceduta

Hantavirus, 25enne calabrese trasferito allo Spallanzani dopo la comparsa di sintomi

Federico Amaretti - Fonte Immagine: roma.corriere.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Maggio 2026
Cronaca // Primo piano //

Un marittimo calabrese di 25 anni, già posto in quarantena nei giorni scorsi per il rischio legato all’hantavirus, sarà trasferito all’ospedale Spallanzani di Roma dopo la comparsa di sintomi compatibili con l’infezione.

Il giovane aveva viaggiato sullo stesso volo Klm partito da Johannesburg sul quale si trovava anche la donna successivamente deceduta.

Il trasferimento nella struttura sanitaria romana consentirà di effettuare ulteriori accertamenti clinici ed esami specialistici per verificare l’eventuale positività del 25enne al virus.

Le autorità sanitarie stanno seguendo il caso con attenzione, mentre proseguono le attività di monitoraggio e prevenzione legate ai contatti avuti dal giovane dopo il rientro in Italia.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"La felicità non è avere tutto ciò che si desidera, ma desiderare ciò che si ha." — Oscar Wilde

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO