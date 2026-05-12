Un marittimo calabrese di 25 anni, già posto in quarantena nei giorni scorsi per il rischio legato all’hantavirus, sarà trasferito all’ospedale Spallanzani di Roma dopo la comparsa di sintomi compatibili con l’infezione.

Il giovane aveva viaggiato sullo stesso volo Klm partito da Johannesburg sul quale si trovava anche la donna successivamente deceduta.

Il trasferimento nella struttura sanitaria romana consentirà di effettuare ulteriori accertamenti clinici ed esami specialistici per verificare l’eventuale positività del 25enne al virus.

Le autorità sanitarie stanno seguendo il caso con attenzione, mentre proseguono le attività di monitoraggio e prevenzione legate ai contatti avuti dal giovane dopo il rientro in Italia.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.