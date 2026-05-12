Il mio nome è Tosca ed è anche la mia condanna. Molto tardi ho compreso quanta responsabilità abbia avuto sulla mia vita, sulle mie felicità e infelicità. Ma io non ho nulla da rimpiangere, nessun rimorso, solo l’orgoglio d’aver vissuto a modo mio.
È Tosca a raccontare in prima persona la propria storia. Giunta a un momento cruciale della sua vita, Tosca si volta indietro e, rivolgendosi direttamente a noi lettori, ricorda e racconta la sua vita di bambina, di adolescente e di donna, nella Bari dagli anni Settanta a oggi: il rapporto con una madre triste e anaffettiva e con un padre dolce e rassegnato, la determinazione a sganciarsi dalle origini povere, la scoperta del corpo e del proprio irresistibile potere di seduzione, i rapporti con gli uomini, così insicuri e manipolabili, le amicizie perdute e ritrovate, il matrimonio, i figli… E ancora le trasformazioni tumultuose della società, le battaglie per rivendicare il proprio diritto all’ambizione, il mondo del lavoro, i compromessi, i sogni, le fughe, la costante irrequietezza… la solitudine e la fatica di essere se stessa e di decidere per sé contro tutto e tutti.
Come se ci guardasse negli occhi, Tosca ci sbatte in faccia le sue verità, offrendoci lo spettacolo affascinante e coinvolgente di un’anima infiammata in lotta con la vita.
1 commenti su "“Il mio nome è Tosca ed è anche la mia condanna”, alla Ubik di Manfredonia il nuovo libro di Raffaello Mastrolonardo"
Quante belle cose fanno gli amici di campo <3 e noi cogl***i laureati a camminare la piazza