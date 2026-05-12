"Il mio nome è Tosca ed è anche la mia condanna", alla Ubik di Manfredonia il nuovo libro di Raffaello Mastrolonardo

Domenica 17 maggio alle ore 10,30 presso la libreria Ubik di Manfredonia ci sarà la presentazione del nuovo libro di Raffaello Mastrolonardo, autore dell’indimenticabile “Gente del sud”.

“Anima Amante. Storia di Tosca” vi travolgerà facendovi immergere nella vita di una donna indomita a partire dalla Bari degli anni Settanta, in una confessione fluviale in cui ogni cosa trova il suo posto, dagli aspetti più intimi a quelli collettivi.

Il mio nome è Tosca ed è anche la mia condanna. Molto tardi ho compreso quanta responsabilità abbia avuto sulla mia vita, sulle mie felicità e infelicità. Ma io non ho nulla da rimpiangere, nessun rimorso, solo l’orgoglio d’aver vissuto a modo mio.

È Tosca a raccontare in prima persona la propria storia. Giunta a un momento cruciale della sua vita, Tosca si volta indietro e, rivolgendosi direttamente a noi lettori, ricorda e racconta la sua vita di bambina, di adolescente e di donna, nella Bari dagli anni Settanta a oggi: il rapporto con una madre triste e anaffettiva e con un padre dolce e rassegnato, la determinazione a sganciarsi dalle origini povere, la scoperta del corpo e del proprio irresistibile potere di seduzione, i rapporti con gli uomini, così insicuri e manipolabili, le amicizie perdute e ritrovate, il matrimonio, i figli… E ancora le trasformazioni tumultuose della società, le battaglie per rivendicare il proprio diritto all’ambizione, il mondo del lavoro, i compromessi, i sogni, le fughe, la costante irrequietezza… la solitudine e la fatica di essere se stessa e di decidere per sé contro tutto e tutti.

Come se ci guardasse negli occhi, Tosca ci sbatte in faccia le sue verità, offrendoci lo spettacolo affascinante e coinvolgente di un’anima infiammata in lotta con la vita.