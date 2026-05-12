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CESTISTICA SAN SEVERO L’Allianz Pazienza: Gara3 per restare aggrappati al sogno. Dell’Erba: “Noi dovremo fare la nostra partita”

L’attesa per la sfida è alta e l’ambiente del Palasport Falcone e Borsellino si prepara a diventare il vero “sesto uomo”

L'Allianz Pazienza: Gara3 per restare aggrappati al sogno. Dell’Erba: "Noi dovremo fare la nostra partita"

Rucker San Vendemiano - Allianz Pazienza 92-84 - PH: Rucker San Vendemiano

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Maggio 2026
San Severo // Sport //

In vista di Gara3 dei playoff, l’Allianz Pazienza si prepara a tornare in campo dopo una serie già ricca di emozioni: nella prima sfida i Neri avevano solo assaporato la vittoria, mentre nella seconda il successo è sfumato di un soffio. Una battuta d’arresto dolorosa, ma che non ha intaccato la determinazione di una squadra capace di rialzarsi nei momenti più difficili.

L’attesa per la sfida è alta e l’ambiente del Palasport Falcone e Borsellino si prepara a diventare il vero “sesto uomo”, pronto a spingere Lucas e compagni con il sostegno del pubblico di casa.

Sul momento della squadra è intervenuto il Vice Presidente Paolo Dell’Erba, che ha dichiarato: “C’è poco da dire – commenta il Vice Presidente Paolo Dell’Erba -. La delusione per quel canestro nel finale contro San Vendemiano va smaltita immediatamente. Fa male, inevitabilmente, ma nei playoff non esiste il tempo per fermarsi a guardare indietro. Adesso dobbiamo pensare esclusivamente a Gara3, consapevoli di ciò che il nostro Palasport ha saputo regalarci negli anni e, soprattutto, nel corso di questa stagione. Noi dovremo fare la nostra partita, con lucidità, energia e cuore. Dall’altra parte, siamo certi che il pubblico saprà fare una grande partita insieme alla squadra, perché il “Falcone e Borsellino” ha sempre rappresentato un valore aggiunto per questi colori. La realtà va guardata negli occhi: siamo davanti a una serie complicata contro un’avversaria di grande livello, ma siamo altrettanto consapevoli dello straordinario percorso compiuto da questi ragazzi. Comunque vada, hanno già conquistato qualcosa di importante, perché hanno saputo regalare orgoglio, identità e appartenenza a un’intera città”.

Sul fronte opposto, gli avversari proveranno a sfruttare il primo match point della serie, consapevoli che un allungamento della sfida potrebbe ridurre le loro certezze. La tripla decisiva di Tassinari ha spostato gli equilibri, ma l’attenzione resta alta: contro questa Cestistica, soprattutto in un ambiente caldo come quello sanseverese, non si può abbassare la guardia.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 13 maggio alle ore 21.00 al Palasport Falcone e Borsellino di San Severo, per una Gara3 che si preannuncia ad altissima intensità.

Lo riporta cestisticasansevero.com.

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