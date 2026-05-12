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Home // Cronaca // Manfredonia, al via i lavori al Bacino Alti Fondali. Di Palo: “Il livello di complessità è molto elevato”

ALTI FONDALI MANFREDONIA Manfredonia, al via i lavori al Bacino Alti Fondali. Di Palo: “Il livello di complessità è molto elevato”

Un intervento destinato a trasformare l’infrastruttura in un hub strategico per la logistica delle energie rinnovabili nel Mezzogiorno

Manfredonia, al via i lavori al Bacino Alti Fondali. Di Palo: "Il livello di complessità è molto elevato"

Antonio Di Palo, project manager di Piloda - Fonte Immagine: ship2shore.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Sono ufficialmente partiti i lavori di rifunzionalizzazione del Bacino Alti Fondali del porto di Manfredonia, un intervento destinato a trasformare l’infrastruttura in un hub strategico per la logistica delle energie rinnovabili nel Mezzogiorno. La conclusione delle opere è prevista entro la metà del 2027.

Il progetto, annunciato da Piloda Group attraverso la divisione Building, prevede la sostituzione delle strutture ammalorate con nuovi impalcati metallici di ultima generazione, garantendo al tempo stesso la continuità operativa del porto durante tutte le fasi del cantiere.

Si tratta di un intervento innovativo per il Sud Italia, poiché per la prima volta le lavorazioni vengono eseguite senza lo smantellamento completo del pontile esistente, consentendo così la prosecuzione delle attività di scarico e movimentazione merci.

L’opera nasce dalla collaborazione tra Piloda e Nautilus, società specializzata nelle costruzioni marittime, ed è considerata strategica per il rilancio della cantieristica navale e del sistema logistico pugliese.

Il progetto coinvolge anche l’ingegnere Massimo Paganelli, già impegnato nel MOSE di Venezia e nella rigenerazione del porto di Augusta, che ha sottolineato la rilevanza dell’intervento nel quadro nazionale.

“Aver interpretato correttamente questa priorità nazionale ha significato investire con decisione nella cantieristica del Sud, con particolare attenzione ai poli di Napoli e della Puglia”, ha dichiarato Paganelli.

Il Bacino Alti Fondali riveste un ruolo centrale soprattutto nel settore delle energie rinnovabili, in particolare per la movimentazione delle componenti destinate ai parchi eolici pugliesi.

Il progetto originario, nato come infrastruttura offshore, comprende un pontile a mare lungo circa 2,5 chilometri. La riqualificazione prevede la sostituzione integrale delle strutture in calcestruzzo armato deteriorate e non più recuperabili.

“Il livello di complessità è molto elevato – ha spiegato Antonio Di Palo, project manager di Piloda – ma siamo riusciti a garantire la continuità operativa del porto senza interrompere le attività di scarico delle componenti eoliche”.

L’intervento punta a rafforzare il ruolo del porto di Manfredonia nella filiera delle energie rinnovabili e nello sviluppo logistico-industriale dell’Adriatico meridionale.

Lo riporta ansa.it.

1 commenti su "Manfredonia, al via i lavori al Bacino Alti Fondali. Di Palo: “Il livello di complessità è molto elevato”"

  1. Il preludio all’arrivoodi migliaia di navi gasiere?

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