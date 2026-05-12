MANFREDONIA – La Regione Puglia ha approvato con prescrizioni la variante puntuale al Piano regolatore generale del Comune di Manfredonia relativa ai terreni dell’ex area destinata all’ampliamento del mercato ortofrutticolo. La decisione è contenuta nella deliberazione di Giunta regionale n. 403 del 9 aprile 2026, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Il provvedimento riguarda alcuni suoli e fa riferimento a una vicenda urbanistica nata dopo la decadenza del vincolo espropriativo che gravava sull’area. La Regione ha dato il via libera alla ritipizzazione urbanistica proposta dal Comune, subordinando tuttavia l’approvazione definitiva ad alcune prescrizioni tecniche e paesaggistiche.

La vicenda prende le mosse dalla sentenza del Tar Puglia n. 305 del 2024, con cui il tribunale amministrativo aveva accolto il ricorso dei proprietari di una particella, ordinando al Comune di Manfredonia di pronunciarsi sulla destinazione urbanistica dell’area dopo la scadenza del vincolo quinquennale preordinato all’esproprio.

In seguito alla decisione del Tar, la Commissione straordinaria del Comune aveva avviato il procedimento per una variante puntuale al Prg, estendendo l’intervento anche alla confinante particella (…). Le due aree erano infatti considerate un unico comparto omogeneo, delimitato da strade pubbliche, dal mercato ortofrutticolo esistente e da comparti edilizi residenziali già in corso di realizzazione.

Con deliberazione commissariale del giugno 2024 era stata quindi adottata la nuova classificazione urbanistica dell’area, definita come “Zona omogenea AT_G08 – Attrezzature di interesse generale di iniziativa pubblica o privata”.

Nelle intenzioni, la destinazione prevede la possibilità di “realizzare attrezzature turistico-ricreative, strutture per eventi, spazi espositivi, servizi collegati alla formazione e alla ricerca, oltre ad attività funzionali alla valorizzazione delle produzioni enogastronomiche del territorio“.

Secondo gli elaborati tecnici allegati alla delibera regionale, la nuova pianificazione urbanistica consentirà interventi di nuova costruzione attraverso attuazione diretta convenzionata, previa approvazione di uno specifico studio planovolumetrico e la cessione delle aree necessarie agli standard urbanistici.

Tra gli aspetti più rilevanti della delibera regionale vi sono le prescrizioni paesaggistiche imposte dalla Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio. La Regione ha infatti chiesto che lungo i confini dell’area vengano realizzate fasce verdi alberate con specie autoctone, con funzione di mitigazione visiva e ambientale rispetto alle aree limitrofe.

Le prescrizioni prevedono inoltre particolare attenzione all’inserimento paesaggistico delle recinzioni, all’organizzazione dei parcheggi e alla tutela del contesto urbano circostante. Le alberature dovranno rispettare specifiche distanze e caratteristiche dimensionali, mentre le recinzioni dovranno essere realizzate con materiali compatibili con il paesaggio locale.

Nel corso dell’istruttoria, la Regione ha richiesto al Comune diversi approfondimenti tecnici, tra cui la compatibilità con il Piano di assetto idrogeologico e con il Documento strategico del commercio comunale. Dagli accertamenti effettuati è emersa l’assenza di vincoli PAI sull’area interessata dalla variante.

La Giunta regionale ha infine stabilito che il Comune dovrà adottare ulteriori provvedimenti di adeguamento e controdeduzione per recepire integralmente le prescrizioni formulate dagli uffici regionali.