Manfredonia ospita “Puglia Rosé": oltre 60 cantine per la degustazione del vino rosato italiano

Il 30 maggio a Manfredonia, sulla promenade del nuovo porto turistico, si svolgerà “Puglia Rosé – La notte dei rosati”, una grande degustazione interamente dedicata alle eccellenze del vino rosato italiano.

L’evento riunirà oltre 60 cantine provenienti da 12 regioni italiane e più di 110 etichette di rosati, che potranno essere degustate direttamente con i produttori lungo un percorso enogastronomico allestito sul mare. La manifestazione punta a valorizzare la crescita del settore, che negli ultimi anni ha registrato un aumento sia in termini di produzione sia di consumo.

Durante la serata i visitatori potranno partecipare a degustazioni guidate, incontri con esperti e produttori e a un percorso sensoriale pensato per approfondire la conoscenza del rosato, anche attraverso assaggi alla cieca e momenti di confronto tecnico. Previsto inoltre un approfondimento dedicato ai 12 migliori rosati d’annata selezionati, per sfatare l’idea che il rosé sia esclusivamente un vino giovane.

Tra le etichette presenti figurano alcune delle più premiate a livello internazionale, tra cui il Kimia Rosato delle Tenute Chiaromonte, il Terzini Cerasuolo d’Abruzzo Rosato – Tocco da Casauria, vincitore della Gran Medaglia d’Oro 2020, e lo Jasci & Marchesani Cerasuolo d’Abruzzo Rosato, premiato come miglior rosé d’Italia al Concours Mondial de Bruxelles 2021.

Non mancherà lo spazio dedicato agli abbinamenti gastronomici, grazie alla collaborazione con produttori del circuito Slow Food e ristoratori del porto turistico, che proporranno specialità locali in dialogo con le diverse espressioni del vino rosato.

“Vogliamo avvicinare la gente al mondo del vino rosato e abbattere le barriere che ne hanno fatto da sempre, in Italia, molto più che altrove, un vino di serie B”, ha dichiarato Giuseppe Gentile, consulente tecnico di Puglia Rosé, sottolineando come il rosato sia oggi un vino di alta qualità apprezzato da produttori e consumatori.

Sulla stessa linea Maurizio Altomare di Studio360, che ha evidenziato la versatilità del prodotto: “Abbiamo puntato sul vino rosato per la sua straordinaria versatilità, la sua capacità di sposarsi bene con esigenze diverse e pubblici differenti. Grazie al suo equilibrio tra freschezza, struttura e profumi, accompagna con naturalezza una vasta gamma di piatti”.

L’accesso all’evento sarà possibile tramite ticket acquistabile online e da ritirare presso gli info point allestiti nel porto turistico, dove i partecipanti riceveranno calice e porta calice per la degustazione.

“Puglia Rosé – La notte dei rosati” è un’iniziativa promossa e organizzata da Studio 360, in collaborazione con Partesa, azienda specializzata nella distribuzione di bevande per il settore ho.re.ca.