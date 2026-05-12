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Home // Manfredonia // Manfredonia, rete fognaria di Siponto: arrivano le valvole by-pass. Marasco: “Risultato ottenuto con battaglie”

MARASCO SIPONTO Manfredonia, rete fognaria di Siponto: arrivano le valvole by-pass. Marasco: “Risultato ottenuto con battaglie”

Dopo oltre trent’anni di criticità ambientali e sversamenti fognari che hanno interessato il lungomare di Manfredonia, prende avvio un intervento ritenuto strategico

Manfredonia, rete fognaria di Siponto: arrivano le valvole by-pass. Marasco: “Risultato ottenuto con battaglie"

Siponto - Fonte Immagine non riferita al testo: nestoria.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

Dopo oltre trent’anni di criticità ambientali e sversamenti fognari che hanno interessato il lungomare di Manfredonia, da Viale Miramare a Siponto Lido fino a Viale Kennedy e al Lungomare del Sole, prende avvio un intervento ritenuto strategico per la rete fognaria cittadina.

In questi giorni Acquedotto Pugliese sta installando le valvole di by-pass nel tratto di Viale Di Vittorio, dalla Basilica di Siponto fino all’area della stazione di Manfredonia Ovest. L’opera consentirà di deviare i reflui dal vecchio tronco fognario, ormai obsoleto e sottodimensionato, verso la nuova condotta collegata al depuratore comunale, rappresentando un passaggio fondamentale per il miglioramento del sistema.

Le problematiche alla base degli sversamenti sono state individuate in tubazioni vetuste, pompe di spinta usurate, diametri insufficienti, allacci abusivi e nell’immissione irregolare delle acque bianche nella rete fognaria. Una combinazione di fattori che, soprattutto in occasione di piogge o intasamenti estivi, ha causato nel tempo gravi disagi ambientali e cattivi odori lungo la costa.

Sul tema è intervenuto il Consigliere Comunale Giuseppe Marasco, che ha dichiarato: “Per anni i cittadini hanno dovuto sopportare un obbrobrio ambientale davanti al nostro mare. Non mi sono mai arreso. Le mie denunce continue, fatte con video, foto e atti ufficiali, hanno tenuto alta l’attenzione. Oggi l’installazione di queste valvole è un primo risultato concreto. È la prova che l’impegno civico e la pressione istituzionale pagano. Ma non basta: continuerò a vigilare finché ogni tratto del nostro lungomare non sarà definitivamente messo in sicurezza”.

L’intervento in corso a Siponto viene considerato un passo avanti per la tutela del Golfo di Manfredonia, per la salute pubblica e per il decoro urbano, soprattutto in vista della stagione turistica.

Marasco ha inoltre espresso un ringraziamento ai tecnici di Acquedotto Pugliese impegnati nei lavori e ha invitato la cittadinanza a segnalare ulteriori criticità, sottolineando come la salvaguardia del mare e dell’ambiente rappresenti una battaglia collettiva da portare avanti insieme.

Lo riporta su Facebook, Giuseppe Marasco.

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